Attesa per il canale di guardia 

Le allerte meteo in queste prime giornate d’autunno si succedono di ora in ora e, ad ogni acquazzone centinaia di famiglie della città guardano con preoccupazione verso monte Rosmarino e dintorni da dove, alcuni anni fa, un fiume di acqua e fango invase case, garage, strade e marciapiedi. L’unico modo per scongiurare che questo si ripeta, si disse allora, è quello di realizzare al più presto il canale di guardia atteso dai primi anni del Duemlia. Ma è ancora tutto fermo.

La commissione

«È stata la prima opera di cui la commissione Lavori pubblici ha sollecitato la realizzazione di un progetto – dice Giacomo Guadagnini, presidente della commissione e capogruppo del Pd – ci sono state prospettate due soluzioni a nostro parere inattuabili e senza copertura finanziaria e, se anche ce l’avessero, ci vorrebbero non meno di quattro anni per realizzarne una delle due. Dal canto nostro abbiamo avanzato due proposte per poter utilizzare subito i fondi avanzati dal contratto di quartiere, circa un milione di euro. Una ad esempio è quella di riaprire subito in parte il canale tombato realizzando un sistema di raccolta dell’acqua che arriva da via Satta. Per risolvere il problema dei cameroni alti abbiamo previsto un rafforzamento della raccolta delle acque bianche. Ma ad oggi non abbiamo avuto risposta».

Il Comune

L’assessore comunale ai Lavori pubblici Stefano Mascia concorda sul fatto «che quella del canale di guardia sia per la giunta Morittu una delle priorità», ma non sul fatto che non si sia fatto nulla : «Tutt’altro – afferma – dopo 15-20 anni di vicissitudini che non hanno portato a nulla, abbiamo immediatamente lavorato a un primo progetto di fattibilità tecnico economica che non prevede una sola scelta ma ben due. E, al contrario di quello che si poteva fare 17 anni fa, nel 2022 per realizzare un’opera idraulica di questo tipo è necessario interfacciarsi con Genio civile e Adis. Nessuna soluzione “momentanea” è praticabile» L’ipotesi di riaprire il canale tombato? «Se praticata è molto articolata perché una soluzione rapida non risolverebbero il problema e non sarebbero certo a basso costo. Anche per il fatto che su quel canale tombato tanti cittadini hanno aperto degli accessi». E poi c’è la seconda ipotesi: «Quella di un nuovo canale di guardia a monte dell’abitato. Si tratta comunque di soluzioni per le quali i tempi non sono brevissimi e al momento i fondi vanno ricercati. Su questo con i cittadini occorre essere chiari: anche il milione di euro di cui parla la commissione va recuperato da un contenzioso».