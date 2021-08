Attesa da incubo per pazienti e volontari 

Prima è rimasto per quasi 24 ore parcheggiato in ambulanza, in attesa di ricovero nel reparto Covid, nel piazzale del pronto soccorso del Binaghi di Cagliari: non c’era neppure un letto libero. Poi, dopo il ricovero domenica sera e gli accurati accertamenti, ha atteso ancora per molte ore un’altra ambulanza che alla fine ieri verso le 16.30 l’ha riportato a Carbonia. Ma il calvario vissuto sino a ieri pomeriggio da Giacomo Lampis, 74enne di Carbonia colpito dal coronavirus, è terribilmente simile a quello affrontato spesso dai volontari del 118 quando giungono con i pazienti a bordo negli ospedali Sirai di Carbonia e, in misura minore, Cto di Iglesias: ore d'attesa perché non c’è posto in reparto, la barelle sono ancora poche e pochi i medici.

Giacomo Lampis tira un sospiro di sollievo, ma valuta di adire le vie legali: «Ci penserò e vedrò - ha raccontato ieri da casa - tutto mi sarei immaginato ma non di vivere in prima persona questa odissea: senza pasti e servizi igienici appena fuori dall’ospedale sia per i pazienti che per gli infermieri, per poi scoprire che una volta ricoverato il personale s’è dimostrato di grande competenza ed efficienza».

L’incubo dei volontari

Ma l’attesa al pronto soccorso prima di consegnare i pazienti (tranne i codici rossi) al reparto è ancora l’incubo dei volontari del Sulcis. «Ci succede almeno due volte alla settimana soprattutto per la carenza di barelle – rivela Francesco Murroni, Asvoc Carbonia – e ricordo un episodio abbastanza recente, 8 ore per una 93enne col femore rotto: succede al Sirai soprattutto perché è ospedale per emergenze e urgenze e l’impossibilità di usare i servizi igienici provoca altri disagi».

La proposta

Roberto Orrù, fondatore e presidente dell’Associazione Soccorso Giba, a sua volta testimone di «casi con 6-7 ambulanze – rivela - ferme in fila al Sirai», insiste su una soluzione cui la Assl sta già lavorando: «Una diversa gestione dei servizi della guardie mediche per ridurre l’affluenza nei Pronto soccorso, e più responsabilità dei medici di base nel prescrivere il ricovero di un paziente se non strettamente necessario».

Interventi a rischio

Ma un’ambulanza in fila per ore presuppone rischi enormi per il territorio in caso di incidenti e altre richieste di intervento: «Se ci blocchiamo per 3-4 ore e nella stessa condizione si trovano gli altri sodalizi - analizza Mariano Fois, Solki Soccorso - resta scoperto il territorio. Non succede solo al Sirai ma talvolta pure al Cto». Da qualche giorno, dice Andrea Piras, Auser Carbonia, «sembra andare un po’ meglio ma non vorremmo sia un caso: tuttavia occorreva prevenire il problema prima dell’estate e delle proteste>.

