«Attenzione, è ripartito il contagio» 

«A distanza di due settimane dalle riaperture è ripartito il contagio», riferisce il sindaco Nanni Campus nel corso del consiglio comunale di ieri quando i casi di positività hanno raggiunto quota 60, con 176 persone in quarantena e tre ricoveri. «La città deve sapere che se riparte il contagio saremo costretti a chiusure». I casi sono raddoppiati dal primo giugno, quando è entrata in vigore la zona bianca, e i positivi si attestavano a 30. «Dall’analisi dei dati - ha spiegato il sindaco - si evidenziano dei focolai, uno in particolare localizzato in un delle nostre borgate, dove guarda caso si sono celebrate le cresime e dove vien da pensare che ci siano state feste che probabilmente hanno fatto partire il contagio». Dei 176 in isolamento un terzo è localizzato propio lì. «Inoltre la data di nascita dei positivi evidenzia un dato nuovo che ancora non avevamo conosciuto, si tratta di bambini di uno, tre, e nove anni».

Il trend

La città di Sassari si è distinta negli ultimi mesi per aver mantenuto i numeri più bassi in Sardegna: «Per lungo tempo - ricorda il sindaco - passati i primi angoscianti mesi di emergenza, si è stabilizzato un trend che ci poneva in posizione di primato positivo nei confronti di tutte le realtà similari della Sardegna e per questo spesso ho potuto vantarmi per la maturità della nostra collettività. Nel periodo in cui abbiamo avuto gli influssi della zona rossa, in città ci sono state settimane in cui i contagi erano irrisori». Considerando solo gli ultimi mesi, i dati partivano dopo la prima zona bianca di aprile da 90 casi di positività: «Erano i numeri post ubriacatura dopo essere stati la prima regione con il regime meno restrittivo, ma in quel periodo - precisa Campus - realtà molto più piccole avevano fino a 500 casi. Con l’allentamento delle restrizioni e il passaggio alla zona gialla però sono ripartiti i contagi in maniera progressiva e dal primo giugno siamo passati da 30 a 44 il 4, poi 52 il 7, 56 il 9 e fino ai 60 attuali».

L’avviso

Il sindaco teme di dover vedere questo trend in crescita costante fino a numeri che potrebbero portare a nuove chiusure: «Dobbiamo riprendere il controllo - ha detto Campus rivolgendosi ai cittadini - non possiamo vanificare i sacrifici fatti».

