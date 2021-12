Attentato, Maffei pronta all’addio 

«Questo attacco inaspettato ha messo in profonda discussione i progetti di sviluppo che avevamo definito, costringendoci a valutare anche ipotesi di exit dal mercato sardo». Le parole messe nero su bianco in un comunicato affidato a Confindustria Nuoro Ogliastra dal presidente della Maffei Sarda Silicati, Federico Fiorelli, società controllata dal gruppo Minerali Industriali, a cinque giorni dall’attentato che ha distrutto tre escavatori, aprono le peggiori prospettive verso uno scenario che potrebbe vedere l’abbandono delle cave di Sarule, Ottana e Orani.

I numeri

L’addio della Maffei Sarda Silicati, che opera dal 1990, sarebbe un colpo durissimo per il territorio: solo l’anno scorso nelle cave sarde la società ha pagato 30 milioni ai fornitori (perlopiù locali) e 2,8 milioni di stipendi a 83 dipendenti. Senza dimenticare l’impulso all’occupazione regionale sulla filiera (trasporti, indotto, terzisti, consulenti esterni etc). L’ennesimo attentato potrebbe indurre ad abbandonare l’attività. Vorrebbe dire addio al piano di investimenti da 6 milioni, dopo che la Maffei, negli ultimi dieci anni, ne aveva già fatto per oltre 13 milioni di euro. «Eravamo orgogliosi degli obbiettivi raggiunti in Sardegna perché rappresentavano un importante riconoscimento del nostro impegno ad operare secondo una strategia di crescita sostenibile e attenta al territorio. Per il 2022 avevamo messo a budget un piano di investimento - dice Fiorelli - capace di rafforzare la posizione a livello locale e internazionale. Questo attacco inaspettato mette in profonda discussione tutti i progetti, costringendoci a valutare anche ipotesi di exit dal mercato sardo».

Il gruppo Minerali

Dal presidente della Minerali Industriali, Giorgio Bozzola, «solidarietà di tutta la proprietà alla Maffei per il vile attentato. Sono certo che loro, come me, combatteranno per non farsi piegare dagli atti codardi e illegali di chi si nasconde nel buio sperando di ottenere vantaggi che così non avrà mai. Resteremo fedeli ai principi di legalità e rispetto verso le persone e il lavoro».