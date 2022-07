Attentato, il video non c’è 

Le telecamere installate nella sede di Forestas non inquadrano il garage dell’Asl Ogliastra. Quel tratto della palazzina di via Piscinas è sguarnito di sorveglianza elettronica ed è proprio lì che gli attentatori hanno aperto il fuoco. Un caso? Oppure erano a conoscenza di questo sottile dettaglio che balla su una questione di centimetri? Perché in effetti l’area del caseggiato in cui è ospitata l’Agenzia regionale è monitorata da un impianto all’avanguardia, mentre non lo sarebbe l’ala in cui è allestita la direzione dell’Asl. I carabinieri della compagnia di Lanusei, delegati alle indagini dalla Procura, hanno sequestrato i filmati per avere contezza di qualsiasi movimento registrato negli istanti in cui, martedì sera, sono entrati in azione gli autori delle cinque fucilate. Gli spari hanno raggiunto la serranda del garage dell’Asl e gli anonimi attentatori hanno lasciato un messaggio indirizzato al direttore del Servizio territoriale di Forestas, Michele Puxeddu, invitato ad andar via.

Le indagini

Questione di occhi elettronici e del loro raggio d’inquadratura. Si concentrano su ogni minimo elemento, i militari della compagnia che lavorano per ricostruire i momenti che hanno preceduto le cinque fucilate davanti alla palazzina di via Piscinas. Probabile che le telecamere della sede di Forestas riprendano anche parte della strada asfaltata che si inerpica verso la parte alta di Lanusei. L’attività investigativa procede serrata, con gli inquirenti che però mantengono il più stretto riserbo sull’evoluzione. Anche il destinatario delle intimidazioni, Michele Puxeddu, si è trincerato nel silenzio .

Un fiume di solidarietà

Amministratori locali, sindacati e semplici cittadini hanno manifestato solidarietà al direttore, nato a Cagliari 58 anni fa, destinatario dell’intimidazione. In una nota congiunta, le sigle Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fesal e Clares hanno condannato «con fermezza il vile gesto» e hanno espresso «piena solidarietà a Michele Puxeddu». Unanime il pensiero dello Snaf Ogliastra, il sindacato nazionale autonomo dei forestali: «A nome di tutti gli iscritti - ha detto il segretario territoriale, Mauro Puddu (49) - condanniamo il vile gesto commesso nei confronti del nostro direttore al quale esprimiamo completa solidarietà e vicinanza». Ha riservato un messaggio di vicinanza a Puxeddu anche l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde (38): «Come armi bisogna usare il dialogo e il confronto», ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas. Vicinanza al direttore Puxeddu è stata manifestata dal vicesindaco di Gairo, Francesco Carta (37), che ha condannato con fermezza «l’azione vile». Solidarietà è stata espressa pure dai sindaci di Lotzorai e Girasole, Cesare Mannini e Lodovico Piras, e dalle rispettive amministrazioni.