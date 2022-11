Attentato contro un impresario 

Dopo una notte di fuoco, ieri mattina i segni erano ancora ben visibili sul piccolo piazzale davanti all’abitazione di via De Nicola a Villamassargia. Rimasugli di pneumatici bruciati, plastiche sciolte dal calore e nero ovunque, tutto ciò che rimane di un vecchio Fiat Fiorino e di una Bmw Serie 5, dopo la rimozione dello scheletro dei due veicoli distrutti da un incendio. Nessun dubbio sull’origine dolosa: i due mezzi erano parcheggiati a sei metri di distanza l’uno dall’altro e, pur senza aver trovato tracce di innesco, (anche perché le fiamme hanno divorato tutto) i vigili del fuoco hanno escluso che il rogo si sia potuto propagare dall’uno all’altro. Escluso, per gli stessi motivi, anche il cortocircuito. L’intenso calore ha danneggiato anche la pavimentazione del piccolo piazzale che ieri mattina alcuni operai del Comune provavano a rimuovere oltre a cercare di ripulire ciò che il rogo ha colorato di un nero intenso.

Il racconto

A dare una mano agli operai anche il proprietario delle due vetture: amareggiato e sconsolato Mirko Puddu, 38 anni, piccolo impresario edile del paese, non sa darsi una spiegazione di quanto avvenuto intorno all’una del mattino davanti alla sua abitazione: «Non so cosa dire – afferma mentre si dà da fare con una scopa – è una cosa che sembra essere caduta dal cielo. Ora mi toccherà lavorare giorno e notte per recuperare quanto ho perduto».

L’allarme è stato lanciato poco prima dell’una del mattino dai vicini di casa che hanno allertato anche i carabinieri della stazione locale i quali hanno avvisato i vigili del fuoco di Iglesias. All’arrivo dei soccorsi c’era, però, ben poco da fare: «Le fiamme erano molto alte – racconta Mirko Puddu – era impossibile avvicinarsi. I vigili del fuoco hanno fatto quel che hanno potuto e poi sono andati via. Sul presto ho fatto rimuovere le carcasse: non le volevo più vedere». Alla domanda sulle possibili motivazioni dell’atto doloso ai suoi danni, l’impresario non sa rispondere: «So solo che dovrò lavorare come un matto ora». Per far luce sulla vicenda indagano i carabinieri di Villamassargia davanti ai quali Mirko Puddu ha formalizzato la denuncia nel pomeriggio di ieri. I roghi alle auto sono un fatto insolito a Villamassargia: per risalire all’ultima auto in fiamme si deve tornare indietro di qualche anno.