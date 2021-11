Attentato, caccia ai bombaroli 

L’incursione dei bombaroli solleva interrogativi inquietanti su cui gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza, anche se dietro una cortina di silenzio assoluto. Certo è che chi ha agito sapeva bene come muoversi, scegliendo accuratamente il punto in cui posizionare la bomba, che risulta ben nascosto rispetto alle case circostanti. L’esplosione è infatti avvenuta sotto un alto muraglione che separa l’area militare della caserma da un terreno dove insiste una casa disabitata.

L’esplosione, che è avvenuta all’esterno del muro di cinta della parte retrostante della caserma, fortunatamente non ha procurato danni ingenti. Resta, però, la gravità di un gesto che ha rotto la quiete di un paese che da oltre un decennio si era messo alle spalle una lunga stagione di attentati. L’attentato dell’altra notte è stato condannato senza mezzi termini dal sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu. Il primo cittadino ha richiamato questo lungo periodo di quiete spezzato da un episodio che desta molta preoccupazione. «Mi piace pensare che si sia trattato di una ragazzata - ha dichiarato il promo cittadino - perché eventuali altre ipotesi sarebbero deleterie per l’immagine di paese tranquillo che con il passare degli anni Irgoli si è conquistato». L’esplosione, che è stata sentita nitidamente in tutto il centro abitato, ha destato un forte sdegno generale e la condanna di tutti anche perché è apparso subito chiaro che l’obiettivo non poteva essere altro che il presidio locale dell’Arma.

Proseguono con il massimo riserbo le indagini sulla bomba fatta esplodere in uno dei muri di cinta della caserma dei carabinieri di Irgoli. L’episodio, che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsa, continua a restare avvolto nel mistero. Da parte degli inquirenti, che lavorano a pieno ritmo per far luce sulla vicenda, non trapela nessuna notizia sugli sviluppi dell’attività dopo le verifiche fatte sul campo. Nulla si sa sul tipo di ordigno fatto deflagrare, men che meno sul possibile movente di un blitz che appare chiaramente rivolto contro l’istituzione dell’Arma.

La condanna

Gli interrogativi

Il blitz

Il bombarolo solitario o il gruppo d’azione, probabilmente, ha fatto ingresso nel lotto di terreno adiacente alla caserma, entrando da via don Minzoni, stradina parallela a via Matteotti, dove c’è l’accesso della stazione dei carabinieri del paese. Una volta passati nella parte retrostante della casa disabitata i bombaroli hanno potuto agire indisturbati, lontano da eventuali occhi indiscreti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Siniscola, che dopo aver effettuato accurati rilievi, hanno avviato le indagini per cercare di dare un volto ai responsabili del blitz. Si sa per certo che le prime attività sono state quelle di verificare i diversi impianti di videosorveglianza che sono presenti nella zona alla ricerca di eventuali immagini utili.

