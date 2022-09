Attentato al poliziotto, arrestato 

Ha un nome l’uomo che nella notte del 6 dicembre dell’anno scorso ha esploso a Budoni un colpo di fucile caricato a pallettoni contro l’autovettura di un agente di polizia in pensione residente poco distante da casa dell’attentatore. Si tratta di Gianfranco Setzu, 39 anni, che ieri è finito in carcere a Badu’e Carros in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, Giacomo Ferrando, su richiesta del sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori. Contro Setzu (difeso dall'avvocato di Nuoro, Gianluca Sannio), secondo il giudice, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza.

L’attentato

Era la notte tra il 6 e il 7 dicembre 2021 quando un uomo incappucciato venne ripreso da alcune telecamere a Budoni mentre si avvicinava all’auto di Benedetto Ventroni, poliziotto in pensione, ed esplodeva un colpo di fucile caricato a pallettoni. Un atto inizialmente inspiegabile per le forze dell’ordine che già lavoravano ad un caso che pochi giorni prima, nello stesso quartiere, aveva visto un animale preso di mira. Pochissimi gli indizi a disposizione dei militari. Le immagini delle telecamere ripresero però alcuni dettagli come le scarpe indossate dall’uomo con il fucile, un paio di Nike.

Le indagini

A dare una svolta alle indagini però sarebbe stata una fonte anonima che avrebbe indicato in Setzu l’autore di quell’attentato all’ex poliziotto. I militari, durante una perquisizione in casa dell’uomo, trovarono una paio di scarpe Nike compatibili con quelle che il giorno dell’attentato indossava l’uomo incappucciato. A suffragare quell’ipotesi, secondo il gip che ha sposato al tesi della Procura, anche una perizia antropometrica sull’altezza e la corporatura dell’attentatore compatibili con quelle di Setzu. Per questo ieri mattina i carabinieri di Budoni sono andati a prelevare l’uomo nella sua casa, dove era agli arresti domiciliari per dei fatti precedenti all’attentato contro il poliziotto. Setzu è stato portato in carcere a Nuoro, a Badu 'e Carros, in attesa dell’udienza per l’interrogatorio di garanzia. Secondo l’ipotesi investigativa, all’origine dell’attentato ci sarebbe il rancore serbato dallo stesso Setzu, nei confronti del poliziotto per dei fatti avvenuti durante un controllo che l’ex agente fece quando era ancora in servizio.