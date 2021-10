Attentato ai dipendenti di Antes 

Quattro auto a fuoco nei parcheggi di Ahora, la struttura residenziale di Arzana che accoglie persone con disturbo mentale. Le fiamme hanno aggredito i mezzi dei dipendenti che venerdì sera erano in servizio all’interno del caseggiato gestito dalla società cooperativa sociale Antes che ha sede a Tortolì. La catena di auto, composta da due Fiat Punto, una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon, è andata in fiamme con lingue di fuoco altissime visibili a chilometri di distanza. Sulla matrice dolosa sembrano esserci pochi dubbi: vicino alle carcasse aggredite dal fuoco è stato ritrovato un innesco con tracce di diavolina. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei coordinati dalla Procura della Repubblica diretta da Biagio Mazzeo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Lanusei. I vertici della cooperativa, i dipendenti e la comunità di Arzana sono scossi dall’attentato nei confronti della realtà che accoglie pazienti per il cui recupero viene attivato un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato.

Il raid

Sembrava una serata serena come quelle precedenti. Ad Ahora, complesso residenziale che si estende a ovest dell’abitato di Arzana, gli operatori in forza ad Antes erano in servizio per offrire assistenza ai sedici ospiti provenienti da mezza Sardegna in virtù di una convenzione con Ats. A un certo punto, quando mancava un quarto d’ora alle 20, si è scatenato un inferno di fuoco. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti fra le quattro auto in sosta nell’area parcheggi della struttura. I mezzi sono di proprietà di due dipendenti di Arzana e altri due originari di altri centri ogliastrini. Alcuni operatori non hanno esitato a chiamare i Vigili del fuoco e dalla centrale operativa di Nuoro hanno disposto l’invio delle squadre di turno al distaccamento di Lanusei. Quando il personale del 115 è arrivato sul posto ha completato le operazioni di spegnimento e avviato la bonifica dell’area. Le luci dei lampeggianti hanno illuminato a giorno tutta la zona in cui si estende il caseggiato. I carabinieri sono arrivati negli stessi momenti dei pompieri e sino a tarda sera hanno ascoltato le testimonianze degli operatori in servizio e dei dirigenti di Antes, al cui vertice c’è Gian Tomaso Ferrai, 64 anni, psicologo, originario di Arzana. Il professionista è a capo della cooperativa che in Ogliastra gestisce attività anche a Tortolì, Gairo e Ussassai.

Il sindaco

L’amministrazione comunale di Arzana prende le distanze dal gesto, esprimendo massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile (o ai responsabili) del raid. «La cooperativa Antes - ha detto il sindaco, Angelo Stochino, 51 anni - è il fiore all’occhiello nel settore della salute mentale a livello regionale, è ben integrata nella realtà locale e in più in genere ogliastrina, costituendo a oggi un modello di riferimento in tutta Italia. Il paese si deve stringere attorno alla società, ai cui vertici chiediamo di continuare nelle sue attività con serenità. Alla cooperativa è garantito il massimo supporto delle istituzioni».