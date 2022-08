Attentato a una commerciante 

Gli attentatori sono entrati in azione un quarto d’ora prima delle 22, una manciata di minuti dopo l’improvviso guasto alla linea elettrica. Una coincidenza che però inizialmente aveva fatto pensare addirittura ad un possibile sabotaggio messo in atto dai malviventi a una cabina dell’Enel della zona per garantirsi l’anonimato e tenersi al riparo da eventuali occhi indiscreti e dagli obiettivi delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza che sono presenti nell’area di via Gallura. Un blitz fulmineo durato pochissimi secondi, prima che gli attentatori si dileguassero facendo perdere le loro tracce.

Due colpi di fucile esplosi a distanza ravvicinata, contro la serranda di un negozio di prodotti tipici di via Gallura, due sere fa hanno rotto la quiete a Siniscola. Ignoti hanno preso di mira l'attività commerciale di Simona Loi, componente della famiglia proprietaria dell’azienda agroalimentare Toloi. A dare l’allarme al 113 sono stati gli abitanti della zona ,attirati dal rumore sordo degli spari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante a cui spetta avviare le indagini e far luce sul movente che ha fatto scattare il pesante avvertimento. Gli inquirenti hanno sentito la proprietaria del negozio e vanno alla ricerca di eventuali testimoni che avessero notato nelle vicinanze dei movimenti sospetti. A rendere più difficile il loro lavoro, anche un concomitante blackout che ha coinvolto l’intero centro abitato .

Strana coincidenza

Gli attentatori sono entrati in azione un quarto d’ora prima delle 22, una manciata di minuti dopo l’improvviso guasto alla linea elettrica. Una coincidenza che però inizialmente aveva fatto pensare addirittura ad un possibile sabotaggio messo in atto dai malviventi a una cabina dell’Enel della zona per garantirsi l’anonimato e tenersi al riparo da eventuali occhi indiscreti e dagli obiettivi delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza che sono presenti nell’area di via Gallura. Un blitz fulmineo durato pochissimi secondi, prima che gli attentatori si dileguassero facendo perdere le loro tracce.

Legami da escludere

Più tardi, dopo l’intervento dei tecnici della compagnia energetica, sono stati esclusi collegamenti tra i due episodi, anche se ieri mattina in città la falsa notizia ha continuato a circolare, alimentata dal fatto che per diverse ore diversi rioni sono rimasti al buio, nonostante L’Enel avesse immediatamente messo in funzione, collegandolo alla rete elettrica cittadina, un potente generatore mobile per limitare i disagi.

