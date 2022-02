Attacchi dal Centro: fuoco amico sulla Finanziaria 

Stavolta i centristi hanno affondato il colpo. La Giunta regionale lavora con i ritmi di una lumaca, «corre con i pesi alle caviglie», ha detto ieri in Aula Antonello Peru (Cambiamo-Udc), aprendo il fuoco amico nel bel mezzo della discussione generale sulla Finanziaria 2022, che ieri ha ricevuto il primo sì con la votazione sul passaggio agli articoli. «Bisogna dire la verità», ha esordito in mattinata, «ciò che abbiamo fatto finora non è in linea con le aspettative dei sardi, è arrivato il momento di cambiare passo, e non nascondiamoci dietro la pandemia».

Peru ha portato esempi concreti: «A tanti provvedimenti non si riesce a dare realizzazione. Il 4 novembre scorso la Consulta per la diabetologia ha approvato le linee guida per la distribuzione di microinfusori, bastava una delibera di Giunta per avviare l’iter, ma ancora quella delibera non c’è». Eppure, «per redigerla bastano pochi giorni, non pochi mesi. Perché siamo così lenti?». Un passaggio anche sulla Riforma degli enti locali: «È in stallo e ora stiamo perdendo le risorse sulla rete metropolitana». In serata, anche il leader dell’Udc Giorgio Oppi gli darà manforte: «È necessario cambiare rotta: siamo parte della maggioranza e vogliamo contribuire in modo determinante».

L’accordo

Nel pomeriggio, riunione dei capigruppo del centrodestra per riportare la calma. Alla fine è arrivato un accordo sugli emendamenti: si presentano solo quelli di carattere generale, mentre per quelli più puntuali, o comunque legati alle richieste dei territori, ci sarà spazio in una legge omnibus 2. Nella quale, ha però chiarito il capogruppo della Lega Pierluigi Saiu, «non diremo no al sostegno ai medici di base, ai diabetici, agli aiuti al comparto suinicolo. Certo non saremo impegnati nel dibattito sui cda, questo sì, lo garantisco».

Le opposizioni si sono concentrate, in gran parte, sulla critica delle misure contro lo spopolamento. «Vanno create le condizioni per vivere nei piccoli paesi, a cominciare dai servizi sanitari e scolastici di prossimità», ha detto il capogruppo dem Gianfranco Ganau. A giudizio di Eugenio Lai (LeU), la Finanziaria dimentica temi centrali: «Non c’è alcun riferimento al caro bollette, al piano energetico, allo sviluppo green delle imprese ma soprattutto il grande assente è il tema del lavoro». Roberto Li Gioi (M5S) ha lamentato «l’assenza di un progetto di sviluppo» e criticato la «politica dei contributi a pioggia». Secondo Francesco Agus, «la manovra non risolve nessun grande nodo strutturale: degli 8.5 miliardi disponibili gran parte va alla spesa sanitaria e sociale in aumento per 4.5 miliardi aumento, e i margini di manovra sono pochissimi».