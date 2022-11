Atotus, premio alla moda sostenibile 

Silvia Atzori e Nicola Mascia, classe 1988 e 1986, sono una giovane coppia. Nel 2013 si sono trasferiti da Villacidro a Trento per completare gli studi in Economia. Hanno finito per creare nell’ottobre del 2020 la start-up di abbigliamento sostenibile dal nome evocativo: Atotus. Idea vincente, dato che il 26 ottobre ha ottenuto il prestigioso premio Sostenibilità organizzato da IlSole24Ore in collaborazione con La Santa Sede. «Fra i premiati del Forum Sostenibilità, la nostra realtà era la più piccola - racconta Nicola - siamo davvero felici di questo riconoscimento. Hanno partecipato oltre 300 aziende, alcuni grandi marchi hanno portato progetti specifici sul tema». I settori di sostenibilità sono quattro in totale: ambientale, digitale, sociale e resilienza. Atotus ha vinto nel settore della sostenibilità digitale.

Come funziona

Silvia Atzori è cofondatrice e promotrice del progetto. È l’instancabile tessitrice della rete di economia circolare che unisce la filiera tessile, quella della moda e i fruitori finali nel circuito Atotus. «In principio, abbiamo fatto un elenco di aziende di filati e tessile da contattare, avendo cura di cercare realtà certificate e Made in Italy, cui abbiamo spiegato il nostro progetto. Tutte hanno aderito con entusiasmo, e questo ci ha convinti ancor di più ad andare avanti», racconta Silvia. «Il nome significa “a tutti”, “a totus” in sardo, perché parla di economia ma soprattutto di condivisione», chiarisce Nicola. «Come funziona Atotus? Il primo tassello è il consumatore finale, che noi chiamiamo “tipper” - spiegano gli imprenditori -. I tippers sono le persone che arrivano nel nostro negozio fisico a Vezzano, a portarci i loro capi usati. Oltre al negozio, abbiamo una piattaforma tecnologica in cui sono iscritti tutti i consumatori finali, ma anche le aziende che si occupano di filati, tessili e moda. Ogni capo di abbigliamento viene valutato secondo una scala di valori, per tipologia di materiale e peso. Se la valutazione dà esito positivo a chi lo ha portato diamo un credito in TIPs. Le TIPs (together is possibile, insieme è possibile) son o le nostre monete sostenibili, che vengono caricate sull’account dell’utente. Con questo credito, può acquistare i capi nel nostro negozio. Ogni TIP vale un euro, ed è un incentivo per l’acquisto di abbigliamento certificato oltre che un misuratore di sostenibilità».

Le tre vie

Il capo ha poi tre vie di utilizzo. La prima è il riciclo. «In questo caso, lo cediamo gratuitamente alle filature, che ne ricaveranno nuovi filati da vendere alle aziende tessili. Questi capi “a fine vita” creano un credito in TIPs sospeso in capo al filatore cui lo cediamo. A questo punto, arriva l’azienda tessile, anch’essa iscritta al nostro circuito, e compra dal filatore il filato con una scontistica pari alle TIPs sospese. Le TIPs proseguono il giro con i marchi di moda e infine tornano ad Atotus e di nuovo ai t ippers. Così tutti guadagnano incentivando consumo e produzione sostenibile». Seconda via, la valorizzazione (upcycling). I capi che sono solo fuori moda vengono inviati a scuole di moda e designer che danno loro nuova vita. Abbiamo collaborato quest’anno con una scuola di moda di Trento, a giugno abbiamo fatto la prima sfilata con la collezione di 35 capi, creata dai giovani stilisti. Infine il riuso. Doniamo capi per bambini e premaman ad associazioni di volontariato», concludono.

Il futuro

«A breve lanceremo una ricerca di giovani creativi – annuncia Silvia –. Daremo loro i capi da valorizzare e lanceremo le loro collezioni sulla nostra piattaforma online. Ci piacerebbe arrivare anche in Sardegna. Vorremo creare una comunità ampia, una rete di conoscenza dell’abbigliamento sostenibile».