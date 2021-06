Atletico Uri, la Serie D arriva da lontano 

Ogni giorno è un dolce risveglio quello dell'Atletico Uri e di tutto il paese (2900 abitanti tra Sassari e Alghero). Mercoledì scorso, insieme, hanno vissuto uno dei giorni più belli della loro storia: la promozione in Serie D. Un traguardo meritato che proietterà i giallorossi a confrontarsi con importanti realtà del calcio sardo e nazionale. La vittoria infrasettimanale di Bosa (5-1) ha posto il suggello ad una cavalcata trionfale nel campionato di Eccellenza, vinto con due turni d'anticipo.

I segreti del successo

«In questa stagione ci siamo sempre allenati, anche individualmente, quando le restrizioni per il Covid non consentivano di allenarci in gruppo», afferma il tecnico Massimiliano Paba. «Questo impegno, assieme alle nostre qualità, ha pagato. Del resto 11 vittorie su 12 partite parlano chiaro». L'Atletico Uri nella società ha un'anima, un leader carismatico riconosciuto: Gavino Satta, 59 anni, urese doc, dirigente di azienda e della squadra da oltre 20 anni, dai tempi della Seconda categoria.

Satta, il dirigente storico

«Abbiamo costruito negli anni un gioiello sportivo», commenta orgoglioso. «Ringrazio ovviamente giocatori e tifosi, della società menziono due persone in particolare: il presidente Giampiero Pilo e il vice Antonello Satta. Sono stati fantastici». Domenica a Uri si prepara la grande festa per la Serie D, prima della partita contro il Guspini, e soprattutto dopo: da mangiare e bere per tutti. «Nel massimo rispetto delle norme anti Covid», precisa Satta. «Ma ci teniamo ad offrire un piccolo ringraziamento a tutta la nostra gente». L'anno prossimo la squadra dovrà necessariamente essere rinforzata e il campo “Nino Martinez” adeguato. «Alla prima cosa ci penseremo con calma», risponde il dirigente. «Per la seconda confidiamo nella collaborazione del Comune«. Infine un pensiero affettuoso per le prossime avversarie sarde. «Confrontarsi con loro sarà stimolante e mi auguro vivamente che la Torres si salvi: per la città di Sassari, la società e i suoi appassionati tifosi». Nel frattempo scalpitano per i ripescaggi in Serie D i cugini dell'Ossese, strepitosi secondi in classifica.

