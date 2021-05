Atletico Uri, è quasi D 

Atletico Uri 3

Castiadas 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Pittalis, Stechina, Cardone, Brizzi, Ravot ( 39’ st Budroni), Tedde, Piga, Olmetto, Loru, Calaresu, Doukar ( 22'st Mura). In panchina Camboni, Pinna, Daga, Campus, Usai, Orro, Uleri. Allenatore Paba.

Castiadas (3-5-2) : Forzati, Chessa, Bruno (33’ pt Serra), Saias, L. Melis (1’ st Tesfai), Scioni (42’ st Lahrach), Carboni, Porcheddu (22’ st Nieddu), Loi (22’ st M. Melis), Stanley, Lentini. In panchina Inzaina, Zugliani, Rolandone, Maccis. Allenatore Erbi.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : Stanley 11’ pt, Doukar 20’ pt, Ravot 46’ pt, Tedde 43’ st.

Note : ammoniti Tedde, Carboni. Recupero 2’ pt- 5’ st.

Uri. La capolista Atletico Uri si aggiudica il big match della settima giornata del campionato di Eccellenza. Batte 3-1 il Castiadas e allunga il passo per la vittoria del campionato viaggiando a punteggio pieno (21 punti). Il Castiadas ha disputato una buona partita ma è stato troppo impreciso davanti e ora dovrà abbandonare ogni velleità di primato.

Cronaca

Il Castiadas parte forte e al 3’ si mangia un gol fatto con Porcheddu, ben lanciato da Lentin. I sarrabesi premono e passano meritatamente in vantaggio con l’ivoriano Stanley che fulmina di sinistro Pittalis. L’Atletico Uri reagisce e trova il pari al 20’ con un gran colpo di testa di Doukar, su angolo teso di Ravot. Al 23’ occasione per gli ospiti: fuga di Scioni sulla sinistra, cross al centro per Lentini, che manda alto da ottima posizione. Uri in avanti ma è ancora il Castiadas a sfiorare il raddoppio con Stanley e Lentini. Al 46’ è l’Atletico Uri a portarsi sul 2-1 con Ravot, che su un traversone di Doukar mette dentro di destro da pochi passi.

La seconda metà

Nella ripresa è il nuovo entrato del Castiadas Tesfai a divorarsi il 2-2 a tre metri dal portiere. Al 7’ replica l’Atletico Uri con Doukar. Gli ospiti si giocano il tutto per tutto rinforzando l’attacco ma la capolista controlla e replica in contropiede, sfiorando la terza marcatura con Calaresu, la cui conclusione ravvicinata è respinta da Forzati. Al 43’ rigore all’Atletico Uri, per un atterramento di Mura, tra le proteste ospiti. Realizza Tedde. Finisce 3-1 per l’Atleico Uri. Per i giallorossi è quasi Serie D. Al Castiadas l’onore delle armi.

