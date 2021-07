Atleti in trasferta obbligata a Carbonia 

Una pista talmente malridotta da costringere gli agonisti dell’atletica leggera a migrare verso altri impianti. Le precarie condizioni della pista del Polifunzionale di Ceramica obbligano gli atleti iglesienti ad indossare gli scarpini chiodati lontani da casa.

Trasferta obbligata

«Diversi corridori che praticano l’atletica leggera ad un certo livello, vengono ospitati nell’impianto sportivo di Carbonia – racconta Antonello Murgia, presidente del comitato provinciale Sulcis iglesiente della Fidal – il cui manto non è certo nuovo, ma perlomeno non rischia di procurare infortuni». Il problema risiede nella tecnica di realizzazione delle piste: «Le corsie dell’impianto di Carbonia sono state create con un manto “colato”, posato come lo si farebbe per lo strato superficiale dell’asfalto. A Ceramica invece si è utilizzato uno strato di cemento su cui in un secondo momento si sono stesi dei tappeti, veri e propri rotoloni posati e saldati. Quest’ultima è la procedura più utilizzata nei miglior i impianti, ma a differenza della prima è maggiormente soggetta ad essere vittima delle condizioni climatiche. Ho sempre sconsigliato la sua realizzazione negli impianti sardi, perché le alte temperature contribuiscono ad un processo chimico che porta ad una sorta di vetrificazione della pista».

Le lacune

Ma la pista che accerchia il campo da calcio non è l’unica lacuna presente. L’impianto è infatti dotato di una struttura completamente coperta che ospita le corsie dei 60 metri. Un gioiellino realizzato tanti anni fa, ancora l’unico in Sardegna per tipologia: «È inagibile – rivela Antonello Murgia – l’impianto pluviale è compromesso e quando piove l’acqua si riversa all’interno. Durante la stagione invernale per le competizioni indoor, tante società di atletica leggera sono costrette ad andare oltremare per poter gareggiare, un fattore che incide non poco sui bilanci». «Sono diversi anni che saltano le competizioni al coperto – spiega il presidente Stefano Pintore della Asd Atletica Monteponi – è vero che l’avvento del Covid ha congelato per più di un anno qualsiasi gara, però già prima della pandemia la struttura era inutilizzabile». Eppure secondo il presidente provinciale della Fidal, per uscire dall’universo d’inerzia le opportunità non mancano: «I finanziamenti esistono – spiega Murgia – servirebbe un progetto mirato, una programmazione per la partecipazione a i bandi. Occorre voler migliorare una condizione che fatica ad aiutare i nostri agonisti, che non avvicina i più giovani, le scuole, che non agevola gli appassionati e gli atleti diversamente abili».

