Ateneika Village, avanti tutta con i talenti del Radiolina Contest  

Il sound giovane di Marta Money e dei Musalibre, la musica anni Novanta dei dj set targati Radiolina, le note di Chiara Effe, le sonorità internazionali di Silvia Sisu e il Sing Along Party. È questo il ricco programma degli appuntamenti della penultima settimana di Ateneika Village nella cittadella sportiva Sa Duchessa al Cus Cagliari: il posto dove la musica non finisce mai.

La gara

Il pubblico di Ateneika ha ascoltato gli otto finalisti del Radiolina Contest. Ieri sera, grande successo per gli ultimi due protagonisti in gara: Marta Money e i Musalibre. Marta ha vent’anni, arriva da Oristano e sin da piccola ha coltivato la sua passione per la musica. Nei suoi brani c’è tanto di sé e spera che il pubblico possa riconoscersi nelle sue parole. «La maggior parte del mio repertorio è fatto di inediti, ma spero di poter condividere la mia musica al più presto con un pubblico sempre più ampio» racconta nella sua bio. Per il contest ha presentato il brano “Never Apart”. I Musalibre sono tre ventenni quartesi, Alessio Picci alla chitarra, Francesco Sarritzu alla voce e piano e Marco Bucca alla batteria. La loro una band indie pop-rock dalle sonorità anni ’90 e di cantautorato è nata nel 2018 dopo una iniziativa musicale a scuola e ora sono al lavoro sul secondo album. Per il contest hanno presentato il brano Pretesto: «Questo brano rappresenta l'evasione dalle solite ossessioni, uno stacco che porta verso la meta di ognuno di noi. Per loro e per gli altri finalisti – Blackboard, Elemento 38, Negvtive, Mattia Cerrito, Caddeo, Where Orchids Goes to Die – saranno otto lunghi giorni di attesa prima della grande finale in programma venerdì 30 luglio alle 21 in diretta su Videolina. La padrona di casa sarà Luna Melis, madrina del contest e pronta a supportare i ragazzi sul palco.

Gli appuntamenti

Dopo i nuovi talenti, la settimana di Ateneika Village continuerà questa sera con la musica anni Novanta e Duemila con il dj set targato Radiolina per il “90/2000’s vibes party”. Un appuntamento fisso per l’estate cagliaritana. Domani si cambia atmosfera con Chiara Effe. La cantautrice, accompagnata da Ruben Massidda alla chitarra, ritorna sul palco di Sa Duchessa a cinque anni di distanza dal suo ultimo concerto. Durante questo lustro ha vinto, tra gli altri, il premio “De Andre” a Roma nel 2018, si è esibita al Premio Tenco, ha raggiunto le semifinali del “Voci per la libertà” e ha fatto della musica la sua vita. Sabato, l’indie internazionale con il dj set di Silvia Sisu e domenica, l’ultimo appuntamento della settimana con il “Sing Along Party” per cantare le canzoni di questa estate e i grandi classici delle serate estive. L’ingresso alle serate è gratuito su prenotazione dall’account instagram @ateneika_official. L’estate sotto il cielo cagliaritano a Sa Duchessa continuerà fino a sabato 31 luglio con gli elementi giusti per far festa: tanta buona musica e la voglia di stare insieme. Il divertimento continua.

