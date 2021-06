AstraZeneca solo agli over 60 

“

Agli open day abbiamo somministrato solo il vaccino Pfizer a chi aveva meno di sessant’anni. Siamo tra le pochissime regioni italiane che non hanno dato AstraZeneca al di fuori della fascia d’età prima consigliata, ora obbligatoria. Restano solo insegnanti e forze dell’ordine vaccinati nel primo periodo

26

l’incidenza dei nuovi casi in Italia su 100mila abitanti

8

per cento

il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti in area medica nel Paese

20

i pazienti

in arrivo ogni giorno in ospedale per aver contratto il Covid-19

Non è un consiglio. Non più. Adesso è un ordine, e anche se alla conferenza stampa c’è un generale (Francesco Paolo Figliuolo, commissario del Governo per l’emergenza Covid-19), a impartirlo è il ministro della Salute. Il Comitato tecnico scientifico «raccomanda» di non vaccinare più gli under 60 con AstraZeneca, e Roberto Speranza precisa: «Questa raccomandazione sarà tradotta dal Governo in modo perentorio». Prima ancora che siano stabilite le cause della morte di Camilla Canepa, la 18enne uccisa da una trombosi a Sestri Levante (in Liguria) alcuni giorni dopo aver ricevuto una dose di AstraZeneca, il Governo cambia tutto: quel vaccino, d’ora in poi, sarà inoculato solo a chi ha almeno 60 anni, prima o seconda dose che sa. E per gli altri, quelli fino ai 59 che hanno già ricevuto la prima dose e aspettano la seconda, il Comitato tecnico scientifico «raccomanda», e il Governo dispone, «che la seconda dose avvenga con un altro vaccino». È il cosiddetto “crossover” o “vaccinazione eterologa”. Dunque Pfizer, Moderna e – curiosamente – anche Janssen, il farmaco di Johnson&Johnson basato sullo stesso principio di AstraZeneca. Così annunciano Speranza, Figliuolo, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e quello dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Lo fanno in una conferenza stampa ieri pomeriggio, trasmessa in tv, per illustrare le decisioni prese dopo la morte della studentessa diciottenne in Liguria.

In Sardegna

Le ripercussioni ci sono ovunque, considerato che sarà necessario rivedere il Piano vaccinale in tutte le regioni, ma in Sardegna assai di meno. Già, perché a essere stati vaccinati con AstraZeneca nell’Isola, nel primo periodo in cui era indicato per gli under 55 prima di essere destinato solo agli over 60, sono stati solo insegnanti e appartenenti alle forze dell’ordine. «Invece, agli open day abbiamo somministrato soltanto Pfizer a chi aveva meno di sessant’anni», rimarca Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità, «e siamo tra le pochissime regioni che non hanno dato AstraZeneca al di fuori della fascia d’età prima consigliata, ora obbligatoria». Gli under 60 in attesa della seconda dose di AstraZeneca, ora dovranno cambiare farmaco e le ripercussioni sulla campagna vaccinale sono inevitabili. Nieddu ieri ha ricevuto una telefonata da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: «Mi ha assicurato che ora abbiamo maggiore disponibilità di Pfizer, Moderna e Janssen», rivela, «detto questo, qualche piccolo allungamento dei tempi soprattutto per chi attendeva già la seconda dose di Pfizer potrebbe esserci, ma confido che non avvenga». Per i richiami di chi ha fatto AstraZeneca e ha meno di 60 anni, ora bisogna ripianificare per cambiare vaccino: «Questo potrebbe rallentare un po’ la campagna», conclude l'assessore alla Sanità, «ma tenteremo di evitarlo».

Le rassicurazioni

Su questo punto si spende anche Locatelli: «I dati su trombosi in zona inusuale con abbassamento delle piastrine, alla seconda dose di AstraZeneca, sono straordinariamente rari: in Italia non è stato segnalato nemmeno un caso. Inoltre, questo effetto collaterale non riguarda gli ultrasessantenni, che posso ricevere la seconda dose in piena tranquillità». Da vaccinare, ricorda Figliuolo, sono ancora tre milioni e mezzo di over 60: «Tra luglio e agosto», assicura il generale, «mitigheremo, forse azzereremo l’impatto dei cambiamenti. Entro fine settembre dobbiamo arrivare all’80% di copertura dell’intera popolazione». Le dosi degli altri vaccini, basteranno? Sempre Figliuolo: «Con i nuovi criteri, entro settembre utilizzeremo per gli anziani tutte le 15 milioni di dosi di AstraZeneca». Intanto, Speranza sparge ottimismo su morti e nuovi casi di Covid-19: «I dati vanno sempre meglio e questo lo dobbiamo ai vaccini. Con 26 casi ogni centomila abitanti, siamo i migliori nell’Ue dopo Malta e Irlanda, facilitate perché sono isole. L’Rt è a 0,68, la media di occupazione di terapie intensive e aree mediche è dell’8%». Un’iniezione di fiducia. Figlia di un’altra: quella con il vaccino.

RIPRODUZIONE RISERVATA