«“Astrazeneca” per farvi ballare» La hit tutta sarda di Furia in Melis 

Ha battuto il milione di visualizzazioni in un mese su Facebook “Astrazeneca”, il nuovo brano del duo Furia in Melis ft. Aris Cena, un ironico reggaeton per sensibilizzare sul tema vaccini, accompagnato da un altrettanto ironico video ambientato nella splendida Masua. Ce lo siamo fatti raccontare da Giampietro Melis (metà del duo con la fidanzata Gioia Furia), classe ’82, da Castel San Giovanni, Piacenza, dove vive, con la Sardegna nel cuore. Come la musica, una passione ereditata dalla madre e dal nonno, il famoso cantadore Agostino Falchi, ma accantonata dopo gli inizi con la leggenda di “Bandiera Gialla”, Gianni Pettenati, con cui ha fondato il festival “Quella Bandiera Gialla”, e una vita trascorsa a cantare nei locali, chiusa a 27 anni per dedicarsi alla ditta di idraulica del padre e all’imprenditoria nel mondo socio-assistenziale. «La musica, però, è una passione che non si soffoca», ci ha raccontato. «Così, quando ho conosciuto Gioia, è nato il progetto Furia in Melis».

Vi aspettavate un tale riscontro?

«No! Canto da quando ho 6 anni, ho sempre scritto e nel 2019 uno dei nostri pezzi, “L’immigrato se ne infischia”, ci ha portati a Casa Sanremo, ma il successo di “Astrazeneca” era insperato».

Con il successo è arrivato anche l’attacco via social dei no vax.

«Siamo sconcertati dal fatto che dopo oltre un anno di informazioni in merito al covid e alla vaccinazione ancora ci siano persone, addirittura organizzate in gruppi, che attaccano chi non la pensa come loro. Commettere atti di cyber harassment sul video pubblico di un artista, che ha solo espresso un’opinione attraverso una canzone, è un reato ed è disgustoso».

Lei, poi, sa bene di cosa parla, perché ha vissuto la pandemia nell’occhio del ciclone.

«Sì, a quindici chilometri da Codogno. Nella mia struttura per anziani, però, non c’è stato nessun caso. Appena seppi quello che stava succedendo, chiusi subito, allertando i parenti, che mi presero anche un po’ per matto, ma sono felice di avere preso quella decisione. Ancora oggi siamo molto attenti e con questa canzone vogliamo spronare, soprattutto i giovani, che sono quelli più esposti alle occasioni di contagio e possono diventare vettori inconsapevoli se asintomatici, a tenere alta la guardia».

Per il video avete scelto Masua.

«Quel posto è l’estate, perché la mamma è di Porto Torres, ma il papà di Gonnesa, dove vengo ogni anno da sempre. E anche tutti i miei nonni erano in Sardegna, ora è rimasto solo nonno Agostino».

La sua figura le è stata d’ispirazione?

«Ad avvicinarmi al canto è stata mia madre. La prima canzone che ho imparato è stata “No potho reposare”, me la cantava sempre. Poi sono arrivati i Tazenda, una folgorazione. Spero di conoscerli un giorno. Di mio nonno ho tutte le musicasette. Purtroppo stando lontano me lo sono vissuto poco, ma ascoltarlo in brani come “Canto in Re” e “Mutos” me lo ha sempre fatto sentire vicino».

Dopo il milione di visualizzazioni, se una casa discografica fosse interessata a noi, saremmo felicissimi