Aste online per vendere la cannabis 

La cannabis sativa può essere utilizzata in edilizia, come combustibile, in cosmetica, per fare la birra o il té, ma le infiorescenze non possono essere vendute, neanche nei distributori automatici. Per la legge, nonostante il basso contenuto di thc, in questi casi è equiparata agli stupefacenti. I militari della Guardia di Finanza hanno condotto tre operazioni sul fenomeno della vendita sui social e online. Il bilancio è di quattro persone denunciate alla Procura e 66 chili di cannabis sativa sequestrati.

L’infiorescenza

Alcuni giorni fa i finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno intercettato nel deposito di una società di spedizioni del capoluogo due pacchi, provenienti da società emiliane, contenenti 47 chili di infiorescenza di cannabis sativa, destinata a una società agricola. L’azienda, oltre a coltivare la canapa per fini florovivaistici, commercializzava online e tramite distributori automatici anche l’inflorescenza pura di cannabis sativa e altri suoi derivati. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di altri 10 chili di infiorescenza, suddivisa in confezioni da 1, 2, 5, 10 e 30 grammi, già pronte per la vendita al pubblico, e la somma di 945 euro in banconote di vario taglio, frutto, sempre secondo gli investigatori, dell’illecita commercializzazione. I tre responsabili della società agricola sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Aste online

In un’attività di commercio al minuto gli uomini della Finanza hanno scoperto che una società effettuava, attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram, la vendita di infiorescenze di canapa al miglior offerente. In pratica, dopo la prima fase sulle caratteristiche del prodotto da acquistare (tipologia/quantità/costo), sulla durata dell’asta e stabilito il vincitore, il prodotto veniva spedito.

Durante la perquisizione dei locali i militari hanno scoperto infiorescenze e oli ricavati dalla lavorazione della cannabis sativa, nonché materiale per il confezionamento: quasi 9 chili di infiorescenze di marijuana e 8 flaconi di olio, 1 bilancino di precisione funzionante, 3 lattine utilizzate per occultare lo stupefacente e 200 bustine. Prodotti che pur ottenuti dalla coltivazione della varietà di canapa sativa, non possono essere venduti. La stessa persona utilizzava anche Telegram come negozio virtuale. Sequestrati oltre un chilo e mezzo di infiorescenze di marijuana, 15,9 grammi di polline e 170 ml di olio.

RIPRODUZIONE RISERVATA