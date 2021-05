Asta bloccata, veleni in Consiglio 

Un Consiglio comunale come un’aula di tribunale. A far volare, ieri, accuse e allusioni, un punto discusso mercoledì che chiedeva di approvare il pagamento di 57 mila euro, dovuti dal Comune per la partecipazione all’asta dell’immobile ex Ferrovie dello Stato. Asta sospesa, e al centro di verifiche, a causa di alcune dichiarazioni del sindaco Settimo Nizzi durante il procedimento.

L’attacco del sindaco

Assente nella seduta di mercoledì, Nizzi, ieri, alla prima occasione, ha ripescato l’oggetto del contendere. Ben informato su quanto sostenuto dall'opposizione il giorno prima, astenutasi dalla votazione ma non dal rimarcare «la condotta, senza dolo ma inadeguata, del primo cittadino che avrebbe pregiudicato il buon esito dell’operazione», Nizzi, visibilmente provato, dopo aver ammesso di aver detto all’unico concorrente (privato) che il Comune non avrebbe consentito alcun intervento sull'immobile, ha sferrato un colpo diretto. «Come mai – ha incalzato – il consigliere Piccinnu, all’indomani dell'asta, era già a conoscenza dei fatti se in quella sede eravamo solo in tre? C’erano rapporti tra lui e la società partecipante?». Il riferimento è a una srl costituitasi, a dire del sindaco, a ridosso del giorno della gara, «tra chi era presente all'asta e un’altra società dove compare lo stesso più una donna, che di professione fanno gli speculatori edilizi». Parla di «strategia da campagna elettorale», Nizzi, e avverte: «O ne prendete le distanze o cominciamo a parlare e sarà dura per tutti». Riferimento anche allo striscione affisso dal gruppo “Liberi per Olbia” con lo slogan Settimo comandamento .

Opposizione indignata

Interviene per sgomberare il campo da dubbi, il capogruppo di Coalizione civica e democratica, Rino Piccinnu: «Non conosco le persone che hanno preso parte all'asta, ho fatto accesso agli atti dopo aver appreso la notizia dalla stampa». E assolve il primo cittadino: «Per ciò che ha detto oggi in aula, lo perdono». Indignata dalle «accuse pesantissime e dalle minacce», l'opposizione replica. «Non mi spaventano le minacce ma le insinuazioni fatte oggi sono inammissibili», dice la consigliera Ivana Russu. «Nessuno di noi è intimorito e, anzi, chiediamo le scuse del sindaco», le fa eco il collega, Davide Bacciu. «Prendo le distanze dalle dichiarazioni del sindaco che, tra l'altro, sono autolesioniste», dichiara il pentastellato Roberto Ferinaio, precisando che la minoranza ha fatto un’interrogazione per conoscere l’esito dell'asta «prima che apprendessimo dai giornali della reazione scomposta del sindaco che potrebbe compromettere definitivamente il raggiungimento dell'obiettivo».

