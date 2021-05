Assunzioni, l’Isola prova a ripartire 

I numeri tradiscono l’ottimismo ormai dilagante: le imminenti riaperture stanno convincendo le aziende sarde a cercare nuovo personale per affrontare la stagione estiva e pianificare i mesi successivi, sperando che quello attuale sia l’ultimo lockdown da affrontare per l’Isola.

Secondo il report di Infocamere, stilato con i centri per l’impiego di Aspal, le aziende pronte ad assumere a maggio sono sempre di più. Un incremento di nuovi posti di lavoro superiore anche allo stesso mese dello scorso anno, quando anche allora l’Isola cercava di ripartire dopo mesi di lockdown assoluto.

Il momento critico, però, non è alle spalle. E a ricordarlo ci pensano i raffronti con il 2019, l’ultimo anno libero dal Covid. Nel maggio di due anni fa le nuove assunzioni furono infatti superiori di quasi il 44%.

Le cifre

I dati del 2021 lasciano comunque ampi spazi di ottimismo: le assunzioni stimate in Sardegna per maggio sono quasi 10.600, quasi il doppio delle 5.660 registrate ad aprile e oltre 1.400 in più a confronto con lo stesso mese del 2020.

«Ad aumentare è anche la quota di imprese che programmano assunzioni – sottolineano gli autori del report – passando dal 9% di aprile scorso al 12% di maggio. Resta tuttavia ancora in terreno negativo il confronto con i livelli occupazionali pre-Covid: rispetto a maggio 2019 sono 4.610 le entrate complessive programmate in meno (pari a -43,6%)». Un tonfo non da poco, considerato che nel resto d’Italia, la differenza in negativo è stata contenuta al 9,3%.

Settori

Tuttavia, l'impennata dei potenziali nuovi posti di lavoro, soprattutto in Sardegna, offre luci e ombre. Se da un lato infatti il mercato del lavoro regionale può contare in questo momento della spinta di migliaia di imprese turistiche intenzionate a sfruttare ogni giorno d’estate disponibile, dall’altra l’Isola soffre della mancanza strutturale di settori come industria e manifattura che stanno invece risollevando le sorti occupazionali del resto del Paese e sono pronti a farlo anche quando a ottobre gli ombrelloni si chiuderanno e le spiagge di svuoteranno. Insomma, l’occupazione in Sardegna rischia di accendersi come un fuoco di paglia pronto ad esaurirsi in autunno.

Luci e ombre

Dal rapporto Infocamere emergono però alcuni dati interessanti utili a contrastare questa tesi pessimistica. Tra i settori che stanno cercando nuova mano d'opera, c’è infatti anche l’edilizia, trainata dai bonus ristrutturazione che stanno contribuendo ad aprire piccoli e grandi cantieri ovunque. Ma anche la logistica: corrieri, autisti e addetti alle spedizioni vanno per la maggiore grazie anche al boom del commercio online diventato per molti sardi un quotidiano servizio indispensabile nei giorni di lockdown.

Infine, le speranze di ripresa sono riposte anche nel settore turismo: la richiesta di addetti alla ristorazione e alla ricettività alberghiera è alle stelle con l’auspicio però che, questa’anno più che che nel passato, la stagione possa allungarsi fino all’autunno inoltrato per soddisfare la richiesta di divertimento da parte di milioni, tra turisti italiani e stranieri, costretti a casa per quasi un anno dalla pandemia.

