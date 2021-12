Assunzioni e strade, fondi in arrivo 

Una manovra economica da 44 milioni e mezzo di euro, con mezzo milione circa dedicato all’assunzione di diciotto nuovi dipendenti - tredici a tempo indeterminato - necessari per rinforzare gli uffici del Municipio di Selargius. Sono alcuni numeri del bilancio di previsione appena votato dal Consiglio comunale, astenuta la minoranza. «Per il terzo anno consecutivo riusciamo ad approvare il bilancio entro dicembre, con il vantaggio di poter spendere e investire sin dai primi giorni del prossimo anno», il commento del vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.

Gli indirizzi di spesa

La fetta più consistente della manovra finanziaria è riservata alle Politiche sociali, con 12 milioni e mezzo di euro che in parte serviranno per il Plus 21 - servizio di assistenza domiciliare condiviso con altri sette Comuni del Cagliaritano - dove Selargius è da quest’anno ente capofila. Un tesoretto importante anche per la tutela e la messa in sicurezza del territorio, poco meno di 6 milioni di euro. «Le scelte fatte in questo bilancio risentono ancora degli effetti della pandemia», ha sottolineato Porqueddu nell’aula di piazza Cellarium. «Anche quest’anno emerge la volontà dell’amministrazione di non voler aumentare le tasse, a vantaggio dei cittadini: sono state infatti confermate aliquote e tariffe - Tari, Irpef e Imu - così come decise nel precedente bilancio».

Posti di lavoro

Quasi mezzo milione di euro risulta stanziato per le nuove assunzioni: 13 a tempo indeterminato, 5 a tempo, che andranno a rimpiazzare i posti vuoti di quei settori che - dopo il pensionamento e le dimissioni di alcuni impiegati - sono da tempo in affanno. «Nel frattempo si sta già elaborando il regolamento per i concorsi che contiamo di completare entro il primo semestre», ha aggiunto il vicesindaco. Risorse in bilancio anche per il personale già in servizio, dopo l’approvazione nei giorni scorsi del documento sulle progressioni orizzontali «che ci consentirà di premiare il lavoro svolto dai nostri dipendenti in questi due anni difficili caratterizzati dalla pandemia», ha precisato il vicesindaco.