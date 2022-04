«Assunzioni e servizi digitali» 

Nel suo recente viaggio nell’Isola ha incontrato imprenditori e aziende che sperano nella ripresa e si danno da fare per non perdere il treno del Pnrr. «Certo la situazione è fluida e le aspettative da rivedere, le nostre stime sono al di sotto del 3% di crescita», spiega Roberto Fiorini, regional manager di UniCredit per l’Area centro che comprende, oltre alla Sardegna anche Abruzzo, Molise e Lazio. Le ultime stagioni turistiche sono state positive e ora ci sarà da rivedere il target degli arrivi, «soprattutto sul fronte dei servizi portuali, settore in cui è storicamente elevata la presenza di clientela internazionale - spiega Fiorini – anche se negli ultimi anni sono stati soprattutto gli italiani a riscoprire la Sardegna, aumentando anche il livello di spesa». I flussi hanno stimolato il mercato immobiliare, già rimesso in moto dal post pandemia, «con la ricerca di immobili più adatti alle nuove esigenze, cosa che ha creato una certa vivacità», aggiunge.

I settori trainanti

Questo è lo scenario che Fiorini ha trovato nell’Isola, dove ci si aspetta anche un ritorno all’agrifood e uno stimolo alle attività che assicurano un valore aggiunto al territorio, oltre che alla sostenibilità, come ad esempio nei comparti del vino e della produzione casearia di eccellenza. Il turismo, poi, è inserito a pieno titolo tra gli assi di sviluppo su cui punta il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque, UniCredit si sta attrezzando, «con servizi di consulenza e strumenti adatti a sostenere le imprese. Sono state già avviate operazioni importanti nell’Isola e la nostra struttura Small business, per le imprese da uno a 5 milioni di euro di fatturato, sarà ora presente in Sardegna a supportare le aziende, così come il settore Corporate seguirà, anche da Roma, da vicino le realtà più strutturate». All’interno del Pnrr il turismo ha un ruolo importante e «ci saranno occasioni per riqualificare le attività, puntando anche a un miglioramento della parte energetica. Noi forniremo tutta la consulenza necessaria e supporteremo gli imprenditori».

Nuove risorse

Per raggiungere questi obiettivi Unicredit ha dunque rivisto il network e promosso anche l’arrivo di forze fresche nell’istituto, circa 400 in tutta Italia. Una buona percentuale saranno assegnate all’area Centro e dunque anche all’Isola. «Stiamo quantificando. Le forze fresche andranno in filiale e si metteranno nuove professionalità a disposizione delle piccole e medie imprese ma anche della consulenza per i privati». Il percorso sarà poi affiancato da un’ulteriore spinta sulla digitalizzazione, «con servizi e contratti che nasceranno proprio come digitali e con nuove soluzioni on line». Quindi innovazione a supporto di settori tradizionali da rilanciare, come quelli «che in Sardegna hanno una spiccata vocazione territoriale, penso al lattiero caseario, all’olivicoltura e al vitivinicolo. Filiere che hanno molto da dire sul fronte della sostenibilità. Oggi l’originalità di una produzione diventa un valore e la logistica ha fatto passi da gigante abbattendo le barriere che hanno frenato questi settori», conclude Fiorini. Non resta che cogliere le opportunità.