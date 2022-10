Assunzioni alla scuola di volo 

I primi alunni della scuola di volo della base militare di Decimomannu sono a lezione da luglio. Ma nel frattempo i lavori per la nuova International Flight Training School (Ifts) sono ancora in corso: per ora gli alunni frequentano le lezioni in spazi alternativi, messi a disposizione dall’Aeronautica. Intanto è cominciata la ricerca di personale civile che garantirà servizi ai futuri top gun. I colloqui sono in programma martedì 18 ottobre dalle 9 alle 18 al T Hotel di Cagliari e, agli stessi orari, mercoledì 19 al centro culturale di via Efisio Corrias a Decimomannu.

Opportunità lavorative

L’aeroporto militare di Decimomannu è alla ricerca di una cinquantina di figure professionali: responsabili della foresteria, manager del ricevimento, governante, donna ai piani, facchino, addetto area sporting e bagnino. Curriculum all’indirizzo mail cv@cumlabor.it e informazioni al 3515844756. I lavoratori selezionati saranno assunti e pagati dall’agenzia CumLabor e lavoreranno all’accademia dell’Ifts che può ospitare 80 futuri top gun all’anno, italiani e stranieri che successivamente saranno impiegati sui caccia di prima linea.

Tra i lavori in programma, ma non ancora terminati e in ritardo rispetto al cronoprogramma nel campus, anche un’accademia, aree ricreative, mensa, impianti sportivi e infrastrutture logistico-manutentive. A disposizione degli alunni una flotta di 22 velivoli M-346 e un edificio dedicato al Ground “Based Training System (Gbts)” con aule di formazione e un moderno sistema di addestramento con sistemi di simulazione di ultima generazione. L’obiettivo è anche il rilancio della base, oggi in crisi dopo l’addio del contingente tedesco Luftwaffe che causò il licenziamento di 65 civili. Il progetto della scuola di volo è stato osteggiato da anti-militaristi e ambientalisti.

I lavori