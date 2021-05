Assumi? La Caritas ti dà duemila euro 

Un aiuto concreto per porre un freno alla disoccupazione e all’emigrazione: la Caritas della diocesi di Ales, che ha la propria sede operativa a San Gavino Monreale, mette a disposizione ben 40 borse lavoro di duemila euro (a fondo perduto) ciascuna per l’assunzione di personale nei prossimi mesi.

La Chiesa del territorio, sempre in prima linea nelle importanti battaglie per la difesa del lavoro, fa sentire la sua presenza inventandosi una modalità d’azione che ha delle ricadute immediate.

I criteri

«Abbiamo pensato di incentivare le assunzioni per i residenti nei 39 Comuni facenti capo alla nostra Diocesi – evidenzia don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana – attraverso l’offerta di una borsa di lavoro (cumulabile con altri incentivi statali destinati agli sgravi per le assunzioni) che renda appetibile l’assunzione di una persona in questo periodo così difficile. Saranno favorite le assunzioni a lungo termine, meglio ancora se a tempo indeterminato e pieno, che avranno un punteggio più alto in graduatoria, come pure l’assunzione di donne, meglio ancora se con figli minori a carico, visto che in quest’anno l’impiego femminile è crollato paurosamente».

La Caritas parte dalla consapevolezza che è necessario sostenere la cultura del lavoro in territori come il Medio Campidano e la Marmilla dove un giovane su due è senza occupazione e sono tantissimi gli emigrati: «Abbiamo voluto investire sul valore delle relazioni, sull’importanza delle competenze, sul far incontrare domanda e offerta di impiego», aggiunge don Statzu. « Non ci sono limiti di età per il candidato al posto di lavoro e ogni attività può ricevere al massimo due borse lavoro per l’assunzione di due persone. La sede lavorativa deve essere in Sardegna».

Requisiti e domande

I candidati alla borsa dovranno indicare il proprio stato lavorativo fino a oggi, il reddito stabilito dal parametro dell’Isee, la composizione della famiglia e qualsiasi altra notizia utile a chiarire la difficoltà che sta vivendo. Per il datore di lavoro sarà necessario essere in regola con le normative di legge sui dipendenti, il pagamento dei contributi, la non appartenenza a categorie d’impresa contrarie alla dottrina sociale della Chiesa come nel caso dei giochi d’azzardo.

Il modulo per la domanda, che va presentata entro il 31 maggio, si trova nel sito della diocesi di Ales e si compone di due schede, una a cura del datore di lavoro e una a cura del candidato al posto di lavoro, che vanno interamente compilate e firmate e presentate insieme agli allegati una sola volta o dall’impresa o dalla persona che cerca lavoro all’indirizzo mail: borselavorocaritasalesterralba@gmail.com.

Un’iniziativa lanciata a pochi giorni dal primo maggio: «È sembrato bello promuovere questa iniziativa – conclude Don Marco Statzu - in prossimità della festa di San Giuseppe lavoratore, sotto il patronato del quale già l’anno scorso si era attuata l’iniziativa del Fondo per le micro e piccole imprese che ha contribuito a sostenere un numero significativo di aziende e di famiglie».

40

Bonus

messe a disposizione dalla Caritas della diocesi di Ales

2

Mila euro

l’importo di ogni borsa lavoro

2

Lavoratori

potranno essere assunti da ogni azienda

31

Maggio

la scadenza del bando

39

Comuni

fanno parte della diocesi di Ales