«Assolvete la neurologa» 

Dopo un lungo dibattimento, che ha visto sfilare sul banco dei testimoni anche i massimi dirigenti dell’Assl, ieri l’accusa elencando uno ad uno i capi di imputazione ha ripetuto per ben quattro volte la parola «è falso». Lo ha detto analizzando l’accusa di estromissione di Pittalis dal reparto dal 2009 al 2014: «È falso perché non era incardinato e non gli spettava nessuna collocazione». Lo ha ripetuto sulle omissioni della Ticca di impartire incarichi al suo sottoposto «quando nel 2014 la Figus (Mariagrazia, direttrice del personale, ndr) chiarisce, la Ticca dà ordini per iscritto a Pittalis». Lo ripete anche quando l’imputazione lamenta l’assenza del nome del medico su carta intestata e targa del reparto: «Falso, il centro di sclerosi non dipende da Neurologia». Insomma tutto è nato da una mancanza di chiarezza, «dall’incertezza in capo all’azienda sanitaria, della collocazione di Pittalis».

«Non ci sono elementi per affermare la responsabilità penale della dottoressa Ticca. Da quanto è emerso non ha agito contro legem, ma al contrario ha agito secondo legge, non le spettava occuparsi di un medico che non era afferente al suo reparto, per questo dev’essere assolta perché il fatto non sussiste». Dopo cinque anni di udienze, sono queste le richieste fatte davanti al collegio del Tribunale, presieduto da Luisa Rosetti (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala), dalla sostituta procuratrice, Ilaria Bradamante, nel processo che vede imputata, per mobbing e abuso d’ufficio nei confronti del collega fisiatra Gavino Pittalis, Anna Filomena Ticca, ex primaria del reparto di Neurologia del San Francesco.

La denuncia

La denuncia di Pittalis, rappresentato dall’avvocato Diego Mastromarino di Cagliari, aveva portato alle indagini nei confronti della Ticca, sino al rinvio a giudizio che, secondo una iniziale prospettazione, aveva portato alla luce un quadro dove la primaria, approfittando della sua posizione di dirigente, avrebbe maltrattato per anni il collega, suo sottoposto, omettendo sistematicamente di coinvolgerlo nel lavoro ed escludendolo dalla vita del reparto di Neurologia del San Francesco. Una situazione che avrebbe costretto la presunta vittima del mobbing a vivere in un clima di sofferenza generando uno stato d’ansia continuo.

Tutto «falso»

Le parti

La parte civile parla di processo «documentale, già dal 1989 una deliberazione della Regione incardina la diagnosi e cura della sclerosi in Neurologia, così come la riforma delle unità semplici». Non è così per l’avvocato Salvatore Miscali, legale del responsabile civile Ats, e per la difesa della Ticca. L’avvocato Pietro Sanna, legale dell’ex primaria, dice che «la verità è nelle parole di Pittalis e in una lettera inviata alla Figus dove lui scrive: “Sono fisiatra, appartengo alla disciplina della rieducazione funzionale, non sono inquadrato in Neurologia, non vi è chiarezza nella mia collocazione nell’organigramma aziendale, non so chi è il mio responsabile, non ho mai ricevuto indicazione dal 1991 al 2014”». Sentenza a marzo.

