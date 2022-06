Assoluti, c’è anche Jacobs 

Pochi ma buoni. La Sardegna si è presentata ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, scattati ieri a Rieti con le prove di marcia, con una pattuglia qualificata ma non troppo numerosa. In prima fila i velocisti e i medagliati di Tokyo, diretta su Raisport.

I cento metri

In copertina di questa edizione allo Stadio Guidobaldi ci sono i 100 metri maschili, soprattutto dopo che, ieri, Marcell Jacobs ha finalmente sciolto le riserve sulla propria partecipazione. Il campione olimpico sarà in gara oggi (finale alle 20.35) contro la rivelazione stagionale Chituru Ali e un quartetto targato Sardegna: Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Antonio Moro e Wanderson Polanco, che domani rivedremo anche sui 200 metri. Le batterie scatteranno alle 19.13: Patta e Polanco nella prima, Jacobs nella seconda, in corsia 4, tra Moro e Tortu. Oggi (18.45) c’è anche il giavellotto con Jhonatam Maullu (Dinamica) e il peso (18.35) con Elisa Pintus e Pamela Mannias (Cus Cagliari).

Gli altri sardi

Domani toccherà sui 200 metri a Dalia Kaddari. Semifinale alle 17.30 (in una scomoda 2ª corsia), finale alle 20.05, con esiguo tempo di recupero e la minaccia che arriva da Vittoria Fontana e Irene Siragusa. Tra gli uomini, Polanco è in 2ª batteria e in 2ª corsia alle 17.50. Finale alle 20.15. Nel lungo (17.40) c’è Elias Sagheddu (Sisport), nel disco ancora Pintus. Nell’alto (18.50), accanto a Gimbo Tamberi, c’è anche l’ex campione italiano Eugenio Meloni, cagliaritano dei Carabinieri. Ieri nei 10 km di marcia noni Stefano Cicalò (Gonone) e Mariavittoria Becchetti (Cus Ca).