Assolto per stalking: «Ma stia lontano dall’ex» 

L’ammonimento del Questore resta valido anche in presenza di una sentenza di assoluzione per stalking. Persino se il giudizio in sede penale è con formula piena. È il provvedimento adottato dai giudici della prima sezione del Tar della Sardegna, anche ai fini della prevenzione di comportamenti persecutori che, come certifica quotidianamente la cronaca, possono sfociare in tragedie.

La denuncia

I giudici del Tribunale amministrativo (presidente Tito Aru, consigliere Antonio Plaisant, estensore Gabriele Serra) hanno respinto il ricorso presentato da un uomo di Cagliari che aveva impugnato l’ammonimento emesso dal Questore nel maggio del 2017. A rivolgersi alla Polizia era stata l’ex compagna dell’uomo, esasperata dal suo comportamento ritenuto «petulante e invadente», portato avanti con diverse azioni: dall’invio di messaggi sul cellulare («di scuse, ammissione di colpe dal tenore malinconico e vittimistico») alla frequentazione dei luoghi in cui era sicuro di incontrare la donna. Non solo. L’ex compagno, secondo il racconto della donna (rappresentata dagli avvocati Roberta Marras e Alessio Vinci), nel tentativo di ricomporre la relazione, utilizzava quale pretesto anche il figlio minore, nato dal loro rapporto, e minacciava di fare ricorso al Tribunale e farle «rischiare tutto». Tutto ciò ha provocato alla vittima un forte stato d’ansia, costringendola anche a modificare le proprie abitudini di vita e limitare i rapporti sociali e affettivi.

Il fatto non sussiste

Un quadro che ha permesso alla Polizia di adottare l’ammonimento: provvedimento che può comportare l’arresto in caso di violazione (accertata in flagranza) delle disposizioni in esso contenute. Rimasto in piedi anche dopo l’esito del procedimento penale, con cui l’uomo è stato dichiarato innocente «perché il fatto non sussiste». Quel dispositivo è stato sottoposto all’attenzione del Tar, ma non è servito a rendere nulla l’azione del Questore. I magistrati del Tribunale amministrativo scrivono con chiarezza il perché. «Il provvedimento in esame ha natura discrezionale, essendo l'amministrazione chiamata ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker in funzione preventiva e dissuasiva». Ciò significa che l’ammonimento «presuppone non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il delitto di stalking, bensì la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima».