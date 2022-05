Assolto dal giudice: non è il rapinatore 

L’accusa aveva chiesto per lui la condanna a 10 anni per una rapina consumata ai danni di una coppia di anziani di Villasor. Ma alla fine del processo, Francesco Marini 42 anni – ex “fidanzato” della modella ed ex Miss Padania, Benedetta Mironici – è stato assolto dai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari. Condannato, invece, a un anno e 4 mesi con pena sospesa per ricettazione Alessandro Pibia (35, di Decimomannu), assolto però dall’accusa di furto aggravato e furto in abitazione.

L’accusa

Marini e Pibia, difesi dagli avvocati Carlo Demurtas e Diego Mastromarino, erano stati gli unici a scegliere la via del dibattimento al termine di un’indagine dei carabinieri coordinata dal pm Alessandro Pili su una serie di furti e rapine. Il primo era stato accusato di essere uno dei componenti del gruppo di malviventi che, il 15 marzo 2019, aveva fatto irruzione nella villetta di un’anziana coppia a Villasor, mettendo a segno una rapina fruttata 13mila euro in contanti e portandosi via oggetti preziosi in oro. Per i militari della compagnia di Villacidro, Marini sarebbe stato uno dei protagonisti della banda che avrebbe imperversato in diversi centri del Campidano e del Nuorese, rendendosi protagonista di svariate rapine. Così non era, visto che è stato assolto per non aver commessi il fatto.

La rapina

L’anziana proprietaria di casa era stata legata e imbavagliata a terra. Terrorizzati dal vedersi puntate addosso le armi da fuoco dai tre banditi, la coppia alla fine avrebbe ceduto e riferito ai rapinatori dove erano nascosti il denaro e gli oggetti di valore. Nel corso delle indagini su quella e su altre rapine erano finite nel registro degli indagati 24 persone, molte delle quali hanno scelto poi la strada dell'abbreviato. Non era accusato di rapina, ma solo di ricettazione e di alcuni furti (dai quali è stato assolto), il 34enne Alessandro Pibia.