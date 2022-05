Assolto da un’accusa infamante 

Arrestato, un anno ai domiciliari, accusato di essere un pedofilo e ieri assolto, perché a suo carico non ci sono prove. È la storia che fa rabbrividire di un ottantenne, per il quale il pm aveva chiesto 9 anni di reclusione, ridotti a sei con i benefici del rito abbreviato. Ma il gip di Tempio Claudio Cozzella ha assolto il pensionato olbiese perché il fatto non sussiste. Se si resta alla carte di un’inchiesta, che ha praticamente demolito il suo involontario protagonista, l’uomo ha avuto la sfortuna di essere ripreso da un sistema di videosorveglianza mentre giocava con una bambina di 10 anni. È successo dentro un’attività commerciale di Olbia e uno dei dipendenti, guardando il filmato, ha deciso che erano le immagini di un pedofilo in azione. Sulla base delle stesse immagini, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di minore. A due anni dai fatti un giudice ha detto che quelle immagini non documentano una molestia ai danni di una bambina.

Il padre negava tutto

L’avvocato Giovanna Porcu ha fondato la sua richiesta di assoluzione su tre argomentazioni. La prima è l’esito dell’esame del video acquisito dalla Procura, affidato agli specialisti del Ris. Il pensionato olbiese viene accusato di avere avuto atteggiamenti non consoni con la minore. Gli specialisti dell’Arma escludono che dalle immagini si rilevi la cognizione della gestualità indicata nel capo d’imputazione. Il secondo elemento è l’ampia deposizione del padre della bambina. L’uomo era davanti alla figlia al momento dell’episodio ed esclude che la piccola sia stata palpeggiata. Dalle testimonianze emerge che il pensionato gioca con la piccola afferrandole il braccio. Il terzo elemento indicato dalla difesa è l’assenza di un qualsiasi turbamento da parte della presunta vittima, almeno stando alle stesse attestazioni, anche mediche, acquisite dal Tribunale.

I permessi per la spesa

«Il mio assistito - dice l’avvocata Giovanna Porcu – è uscito da questa vicenda profondamente provato. Vive solo, è frastornato ed è stato travolto da questa storia. Ho avuto difficoltà anche a spiegargli quello che è successo oggi. Per oltre un anno ha vissuto ai domiciliari, chiuso in casa, con il permesso di uscire una volta alla settimana per fare la spesa. Adesso tenterà di ritrovare un minimo di serenità, ma non sarà facile».