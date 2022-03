Assolti dopo quattordici anni 

Condannati dal Tribunale di Nuoro, giudicati colpevoli anche in secondo grado, sottoposti a nuovo processo (dopo una sentenza di annullamento della Cassazione) e ora scagionati: dopo 14 anni la Corte d’Appello di Cagliari ha assolto dall’accusa di avere rapinato il titolare dell’Ambra Night, Antonio Pittorra, l’orunese Salvatore Mele e gli orgolesi Valentino Dettori e Luigi Rubanu. Le prove raccolte nel corso delle indagini non sono sufficienti. I tre erano stati condannati per la rapina del 16 agosto 2008 e per il ferimento del carabiniere Stefano Montenegro. Il procuratore generale, Giancarlo Moi, aveva chiesto la conferma delle condanne (8 anni e quattro mesi per Mele e Rubano, 6 anni per Dettori) ma la Corte ha accolto le argomentazioni delle difese (Tullio Moni, Gianfranco Siuni, Potito Flagella e Pasquale Ramazzotti): non sono mai state superate le motivazioni di annullamento indicate dalla Cassazione. Le prove non bastavano.

I fatti

La sera del 16 agosto 2008 Antonio Pittorra sta rientrando a casa con 75mila euro dell'incasso. Con lui c’è un appuntato dei carabinieri, Stefano Montenegro. I banditi, armati e mascherati, costringono l'imprenditore a consegnare il denaro. Non esitano a sparare, ferendo il militare. Il processo è durato diversi anni, il passaggio chiave è la sentenza della Cassazione che annulla, con rinvio, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari. Le questioni poste dalle difese ai giudici hanno determinato l’assoluzione.

«Sono innocenti»

Per comprendere la linea delle difese bisogna tenere conto delle richieste fatte alla Cassazione. Caso emblematico è quello di Mele. Secondo il legale dell’uomo, non ci sono prove per dimostrare il suo coinvolgimento nella rapina. L’avvocato Siuni, per fare un esempio, ha contestato l’interpretazione delle conversazioni intercettate e ha “smontato” la ricostruzione dei fatti di uno dei testimoni dell’accusa.