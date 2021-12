Assolo di Jbari e Nieddu 

Il cielo plumbeo non lasciava presagire nulla di buono ma la magia dell’atletica ha avuto la meglio sul maltempo: la tredicesima edizione della “Crai Cagliari Respira”, andata in scena ieri mattina con partenza da viale Diaz, si è celebrata nel migliore dei modi, con un’ottima risposta di pubblico e atleti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Ad arrivare vittoriosi nel piazzale Marco Polo nel quartiere fieristico sono stati tra gli uomini Khalid Jbari (Athletic Club Alperia 96) primo in 1h07’25”, e Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica Leggera) tra le donne in 1h16’56”. Nelle mezza maratona a staffetta successo per due binomi del Cagliari Marathon Club, società organizzatrice, con Jyotish Frongia e Michele Merenda, primi con 1h13’03”, e Roberta Sulas e Viola Casciu migliori donne in 1h28’41”. Unai Altuna e Giulia Innocenti hanno scelto di correre (a un ritmo insostenibile per tutti) la non competitiva da 6 km.

La lotta tra gli uomini

Le gare, sotto il profilo tecnico, si sono rilevate interessanti: Jbari è partito deciso, corsa ampia, buona spinta dei piedi, tallonato da Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso), secondo in 1h08’19”. Entrambi sono proiettati verso la maratona, i 21 km sono stati una tappa di avvicinamento significativa: Jbari ha forzato il ritmo sul Ponte Vittorio guadagnando un minuto su Hajjy, mentre dietro si è scatenata la bagarre. Al giro di boa all’Ottagono Pasquale Rutigliano ha attaccato il rivale di sempre Oualid Abdelkader, poi quinto in 1h10’52”, conquistando il terzo posto in 1h09’39” precedendo un raggiante Claudio Solla quarto in 1h10’06” suo nuovo personale.

La gara femminile

Tra le donne la Nieddu non ha lasciato spazio a repliche, facendo gara di testa dal primo metro, incitata dal suo tecnico Ferdinando Vicari in bici, precedendo nettamente Alice Capone (Triathlon Sassari) seconda in 1h20’56”. Entusiasti i partecipanti per una festa itinerante attesa dal 2019 che, dopo la stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna a fare sorridere gli appassionati: all’appello non sono mancati atleti di valore, ex atleti di spicco come Giorgio Annis, primatista sardo sui 1500, e semplici curiosi tutti uniti dal voler trascorrere una giornata per le vie del capoluogo, ammirando le bellezze cittadine rigorosamente di corsa.