Associazioni, scontro sui finanziamenti 

Tutto è iniziato durante l’ultimo consiglio comunale dove, a fronte del bilancio di previsione di spesa dei prossimi tre anni, la consigliera Stefania Spiga, del gruppo di opposizione “San Sperate tradizione e futuro”, ha evidenziato quella che per lei era una discrepanza: «Si parla di 40mila euro circa di fondi destinati alla cultura, da ridistribuire alle numerose associazioni che rendono grande San Sperate anche nel mondo. Più di 50mila invece per la lotta al randagismo, e c’è solo un gruppo nel nostro comune». L’associazione in questione è “Anima Mundi”, realtà che opera con numerose iniziative di sensibilizzazione contro il randagismo (e non solo) e di cui fa parte anche Lidia Serra, vicepresidente dell’associazione e consigliera di maggioranza.

«I fondi destinati alla cultura sono pochi e vanno divisi tra le varie realtà del paese museo, quelli per la lotta al randagismo sono di più e c’è solo una associazione nel territorio». È la denuncia della consigliera di minoranza Stefania Spiga, che si esprime sulle previsioni di bilancio del comune di San Sperate. La “miccia” è accesa e volano le prime “scintille” tra i gruppi di minoranza e la maggioranza che però parla di «sterile polemica».

Lo scontro

Tutto è iniziato durante l’ultimo consiglio comunale dove, a fronte del bilancio di previsione di spesa dei prossimi tre anni, la consigliera Stefania Spiga, del gruppo di opposizione “San Sperate tradizione e futuro”, ha evidenziato quella che per lei era una discrepanza: «Si parla di 40mila euro circa di fondi destinati alla cultura, da ridistribuire alle numerose associazioni che rendono grande San Sperate anche nel mondo. Più di 50mila invece per la lotta al randagismo, e c’è solo un gruppo nel nostro comune». L’associazione in questione è “Anima Mundi”, realtà che opera con numerose iniziative di sensibilizzazione contro il randagismo (e non solo) e di cui fa parte anche Lidia Serra, vicepresidente dell’associazione e consigliera di maggioranza.

Le reazioni

«Doveva essere una discussione propositiva - aggiunge Spiga – in un paese dove ci fregiamo dell'arte e del nome di paese museo, ci si affida alla buona volontà delle associazioni, dando loro poco. La lotta al randagismo è una causa nobile, certamente, ma sono fondi a fronte di una sola realtà. È una discrepanza».

Dello stesso avviso anche Pier Paolo Casti, del gruppo di minoranza “L’alternativa per San Sperate”, che afferma: «So che “Anima Mundi” fa uno splendido lavoro e non voglio entrarci in merito. Però i fondi per la cultura previsti dall’amministrazione sono estremamente insufficienti. Potrei dire lo stesso anche per il turismo e le politiche giovanili. Che poi si possano rintracciare anche altre forme di finanziamento, io questo non lo so, ma siamo il “paese museo” e come tale dovremmo investire di più nell’arte. In quello che ci dà e ci può ancora dare». Il sindaco Fabrizio Madeddu non ci sta: «È una sterile polemica. L’amministrazione comunale ha fatto tanti sacrifici per confermare le stesse somme dello scorso anno alla cultura, confermando il nostro interesse. Lo stesso Fondo Unico dal quale preleviamo le somme per la cultura riesce a malapena a pagare le utenze e tutte le spese in crescita inarrestabile dovute ai rincari. Abbiamo tagliato somme dai più svariati capitoli agendo da buon padre di famiglia e garantendo i servizi essenziali».

Il randagismo

«La legge regionale 21 sulla lotta al randagismo – conclude il primo cittadino – obbliga i Comuni a stanziare e accollarsi le spese dei tanti randagi nel territorio. Sono importanti risorse, ma essendo un obbligo c’è anche un contratto d’appalto con il canile Shardana. I fondi per la sterilizzazione invece vengono erogati direttamente ai cittadini con bando. Fino ad oggi nessun finanziamento è stato erogato nei confronti di associazioni, diversamente da quanto insinuato dai consiglieri di minoranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata