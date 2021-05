«Assistiti? No, volontari» 

Sono tanti i cittadini che con la pandemia si sono, per molteplici ragioni, trovati senza un impiego. Altri sono fermi da tempi ancora più lunghi a causa della crisi occupazionale che mette in ginocchio il Sulcis. Tra questi tanti non ne vogliono sapere di stare con le mani in mano solo perché ogni mese arriva comunque un aiuto dallo Stato. E hanno deciso di usare il loro tempo facendo i volontari nelle associazioni.

Utile agli altri

«Ho iniziato a fare volontariato 3 anni fa, ma solo la domenica perché gli altri giorni lavoravo – racconta Betty Fiaba che svolge servizio nell’associazione Le Rondini – sono in disoccupazione da circa un anno, stando a casa senza far nulla mi sentivo inutile, così ho iniziato a fare volontariato quasi tutti i giorni. Aiutare chi ne ha bisogno mi riempie il cuore». Basta armarsi di buone intenzioni e mettersi al servizio del territorio: «Ho sempre fatto volontariato – racconta Patrizia Casu che da tempo è in prima linea con l’Auser e con l’associazione Senso Comune - per un breve periodo ho percepito il reddito di cittadinanza e ho sentito ancora di più l’importanza di dare il mio contributo alla comunità. Purtroppo, ora che ho trovato un lavoro, ho interrotto momentaneamente, ma appena sarà tutto finito riprenderò. Anche io figlio, in attesa di trovare lavoro si è inserito nel meraviglioso mondo del volontariato».

I settori

Sono tante le attività in cui ci si può rendere utili alla comunità. «Lavoro in un bar che è stato fermo a lungo per il Covid – dice Andrea Raccomandato, volontario della Lega nazionale per la difesa del Cane – in questi mesi ho riempito le giornate al canile, l’ho fatto perché amo gli animali e perché tengo alla mia comunità. Stare fermo a casa solo perché percepivo la cassa integrazione non faceva per me, sapendo che al canile servivano volontarie mi sono reso immediatamente disponibile». È una scelta che riempie il cuore di gioia <Da oltre un anno faccio servizio antincendio e in questo periodo sono impegnata al centro vaccinazioni - racconta Marina Piras della Protezione Civile Terra Mare – prendo il reddito di cittadinanza ma non voglio essere un peso per lo Stato, questa attività mi piace e mi fa sentire utile. Sto cercando di trasmettere questi valori anche a mio figlio di 16 anni che non vede l’ora di indossare la divisa da volontario». Valori che anche altri vorrebbero tramandare alle future generazioni «Tutte le settimane faccio servizio con l’associazione, ci occupiamo di ripulire il territorio dalla plastica che altri hanno abbandonato – dice Marisa Mei di Marevivo Sud Sardegna – anch’io ricevo il reddito di cittadinanza e con l’attività di pulizia rendo un servizio allo Stato. Lo vedo come un dare e avere, non mi piace stare con le mani in mano, alle future generazioni vorrei lasciare un modo più pulito».

Le associazioni

«C’è sempre bisogno di volontari, c’è da rendere onore alle persone che mettono il loro tempo al servizio della comunità – dice Monica Pinna presidentessa di Senso Comune – al di là che lo si faccia perché si riceve un sussidio o meno, il volontariato fa bene a tutti, ad iniziare da chi lo fa». Concetto condiviso anche da Andrea Leoni, presidente della Protezione civile Terra Mare «Le associazioni hanno sempre bisogno di nuove energie e sarebbe bello se questo esempio fosse seguito anche da altri. Le nostre porte sono sempre aperte».

