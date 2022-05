«Assistenza negata, servono medici» 

«Il problema serio - dice Sollai - è che non ci sono medici. Ed è qui che la nostra azione deve trovare la forza di farsi sentire in Regione, ma anche al Governo centrale, cui spetta porre fine al numero chiuso della laurea in medicina. Ci batteremo per nuove borse di specializzazione e per concedere eventuali deroghe in modo da agevolare il lavoro dei neo medici». Zucca aggiunge: «La sanità deve tornare fra la gente, con servizi equamente distribuiti nel territorio, basta volerlo. Pensiamo ai centri prelievi attivati con successo in alcuni Comuni lo scorso dicembre, possono ancora crescere. Occorre spogliarsi dal colore politico, tutti i paesi sono uguali a prescindere da chi li amministra».

Eletti con voto unanime a Sanluri, nella sede dell’azienda di via Ungaretti, nel corso delle conferenze zonali dei sindaci, il comitato di Sanluri abbraccia 21 Comuni, ai diciassette paesini della Marmilla si uniscono Sanluri, Serrenti, Samassi, Serramanna. Otto il distretto di Guspini con Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino, Sardara, Villacidro. Il compito dei due organismi è quello di esprimere parere obbligatorio sul programma delle attività distrettuali, verificarne l’andamento, esprimere osservazioni e proposte sull’organizzazione e gestione dei servizi e delle strutture nel territorio di propria competenza. Nello specifico, il ruolo del presidente è vigilare e interloquire con la Asl di Sanluri e la Regione per avere servizi sanitari adeguati.

«Una sanità il più possibile orizzontale e soprattutto con servizi vicini ai cittadini del Medio Campidano, un territorio povero, con strade poco sicure e mezzi di trasporto molto carenti». È l’impegno comune dei sindaci neoletti presidenti e vicepresidenti dei due comitati di distretto sociosanitario della Asl 6: Guspini e Sanluri. Per il primo Federico Sollai di Villacidro e Giorgio Zucca di Sardara, per il secondo Italo Carrucciu di Lunamatrona e Andrea Lampis di Las Plassas.

Le competenze

Mancano i medici

«Il problema serio - dice Sollai - è che non ci sono medici. Ed è qui che la nostra azione deve trovare la forza di farsi sentire in Regione, ma anche al Governo centrale, cui spetta porre fine al numero chiuso della laurea in medicina. Ci batteremo per nuove borse di specializzazione e per concedere eventuali deroghe in modo da agevolare il lavoro dei neo medici». Zucca aggiunge: «La sanità deve tornare fra la gente, con servizi equamente distribuiti nel territorio, basta volerlo. Pensiamo ai centri prelievi attivati con successo in alcuni Comuni lo scorso dicembre, possono ancora crescere. Occorre spogliarsi dal colore politico, tutti i paesi sono uguali a prescindere da chi li amministra».

L’assistenza

«Ampliare e migliorare l’offerta» è la ricetta prescritta da Carrucciu: «il nodo da sciogliere è quello di assicurare il medico di famiglia. In molti centri manca. A Lunamatrona dobbiamo ringraziare il nostro dottore in pensione che per garantire il servizio è tornato a lavorare, nonostante i suoi 74 anni. La medicina sarà pure una missione, ma a tutto c’è un limite». Per Lampis «conta molto fare rete. L’obiettivo è promuove a livello d’indirizzo politico l’integrazione e il coordinamento delle attività collegate».

L’azienda

«I sindaci - dice il direttore generale della Asl, Giorgio Carboni - dimostrano attenzione e sensibilità quando si parla di sanità. Lavorando insieme, in maniera costruttiva, prestando ascolto alle richieste del territorio, miglioreremo la qualità dell’assistenza dei cittadini».

