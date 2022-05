Assistenza, il diritto perduto 

Tanto tuonò che piovve. E se già due, tre anni addietro si diceva che entro il 2026 un medico di famiglia su due sarebbe andato in pensione, quella previsione sotto certi versi è stata sbagliata quantomeno dal punto di vista temporale. Il vuoto negli organici della medicina territoriale è in progressivo aumento, anticipando anche le previsioni.

Negli ultimi tre anni in Ogliastra è andato in pensione uno stuolo di medici (giusto per citarne alcuni: Raffaele Sestu, Sergio Melis, Natalino Meloni, Marco Pecoraro, Guido Colombo, Serafino Monni e Angelo Bovi) senza che la vecchia guardia venisse adeguatamente sostituita. Lo scenario è desolante: in Ogliastra sono 9 le sedi carenti. Dato che, da qualche giorno, è sul tavolo dell’assessorato regionale della Sanità che ha chiesto la ricognizione all’Asl.

La geografia

Sono due le sedi vacanti per l’ambito del pentagono Gairo-Osini-Seui-Ulassai-Ussassai. Entrambe le carenze risalgono al 2018 e, in base al verbale del comitato aziendale, l’ambulatorio dovrebbe aprire a Seui e Ussassai. Sono due anche le sedi vacanti dal 2018 nell’ambito Tortolì-Girasole, mentre un’altra se n’è aggiunta nel 2021. Dal 2020 sono vacanti le sedi Baunei-Lotzorai-Talana-Triei-Urzulei (ambulatorio a discrezione dell’Area) e Arzana-Villagrande con ambulatorio ad Arzana. C’è una casella da riempire (dal 2021) anche nel triangolo Jerzu-Perdasdefogu-Tertenia con ambulatorio a Perdasdefogu. Manca (dal 2018) un medico a Villagrande e per completare lo scacchiere la sede era stata pure assegnata ma il professionista aveva rinunciato. In paese, pur di salvare la baracca, Serafino Monni (in pensione da gennaio) ha deciso di proseguire per un tempo limitato evitando che i suoi 1.200 rimanessero senza assistenza.

Il sindacato