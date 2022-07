Assicurazioni auto, si respira 

Il prezzo pagato a Oristano per la responsabilità civile auto è esattamente la metà del costo della stessa polizza a Napoli: 267 euro contro 533 euro. Napoli è la piazza più cara in assoluto, Oristano la meno costosa. Nel 2018 le compagnie assicurative mediamente chiedevano 296 euro, oggi il contratto si può chiudere con 29 euro in meno. Questo dice Ivass, l’istituto per la vigilanza delle assicurazioni, nel consuntivo del primo trimestre 2022.

L’analisi

Rispetto al prezzo medio effettivo nazionale di 353 euro, Oristano si colloca al disotto di 87 euro. «Oristano è una piazza virtuosa sia per incidenti stradali che per truffe ai danni delle compagnie assicurative», precisa Alessandro Sanna, agenzia di assicurazioni in città. Poi ci sono le differenze. La polizza dei neopatentati è più alta rispetto alla media e ai veterani. I 78 under 25 che hanno sottoscritto una polizza nei primi tre mesi del 2022 hanno pagato 488 euro pari all’82 per cento in più della media generale oristanese. Più sale l’età meno cara è la polizza. Dai 25 ai 34 anni l’importo medio per i 480 contraenti scende a 324,5 euro mentre per gli 894 contratti sottoscritti dai proprietari dai 35 ai 44 anni il costo è stato di 256,7 euro. Il premio sale di qualche euro per i 1.977 proprietari d’auto di età tra i 43 e i 59 anni che mediamente pagano 293,3; ancora più virtuosi i 2.265 over 60 premiati con una polizza di 253,8 euro, la più bassa in assoluto. Nel 2022 rispetto al trimestre precedente si registra un calo nel costo dello 0,5 per cento. “Bonus malus”, più incidenti causi e più paghi. Il costo per i 5074 clienti più virtuosi, ovvero senza denunce di incidenti, è stato di 251,6 euro; per i 281 proprietari finiti in classe 2 e 3 di 331 euro. Passano a 413 euro i 204 finiti nelle classi da 4 a 10, fino ad arrivare ai 519 euro dei 127 super sinistrosi. Percentualmente i più virtuosi rappresentano l’89,2 per cento dei contratti stipulati nel primo trimestre e i più sinistrosi il 2,2 per cento.

Al volante

«Questi numeri dimostrano che tutto considerato gli automobilisti oristanesi rispettano le regole», precisa Alessandro Sanna. Oltre il 50 per cento chiede la copertura accessoria dell’assistenza stradale, il 20 cento preferisce assicurare gli infortuni al conducente, il 10 opta per il furto e incendio, i restanti per danni ai cristalli e la tutela legale in caso di incidente. L’anzianità media delle auto circolanti in città sfiora i 10 anni. Infine più di due auto su dieci immatricolate in provincia di Oristano circolano senza assicurazione. «La media resta quella –conferma Alessandro Sanna –. In generale i dati confermano che gli automobilisti sono attenti e rispettosi delle norme e questo consente di avere costi inferiori rispetto a tutte le altre province». Non attrae la “scatola nera”, l’apparecchio elettronico che registra buna serie di dati. L’Ivass precisa che nel primo trimestre 2022 solo l’11,3 per cento degli automobilista l’ha montata con una differenza in meno dello 0,1 su base annuale.