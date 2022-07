«Assessore venga in trincea» 

La lettera aperta del Comitato spazia nell’universo della sanità pubblica oristanese. Dal Pronto soccorso al reparto di Ortopedia. «Visto che per la mancanza di ortopedici chiuderà il reparto di Nuoro e i pazienti verranno trasferiti anche a Oristano, le consigliamo di trascorrere alcuni giorni nel reparto del San Martino – scrivono le portavoce del Comitato – dovrà essere lei a spiegare ai pazienti le ragioni per cui aspettano anche dieci giorni per un intervento: mancano gli anestesisti. E non si parla più dell'ultimo concorso espletato con 75 vincitori».

«Egregio assessore abbia il coraggio, visto che è laureato in Medicina e Chirurgia, di indossare il suo camice, la mascherina Ffp2, perché sa, almeno a Oristano la Ffp3 risulta quasi sempre introvabile e faccia un turno da 12/18 ore nel Pronto soccorso del San Martino a gestire i codici gialli e rossi come capita ormai da anni ai medici che ci lavorano». Una provocazione da parte del Comitato che ricorda subito i problemi del Pronto soccorso, sottintendendo le polemiche sui tanto contestati “medici in affitto”. Una soluzione difesa invece dai vertici Asl e dal consigliere regionale e sindaco di Paulilatino Domenico Gallus «senza questi professionisti il punto di prima accoglienza di Ghilarza e il Pronto soccorso di Oristano avrebbero chiuso i battenti per mancanza di medici».

«Signor assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, ci ascolti». Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano scrive una lettera aperta al responsabile della sanità sarda per ricordare le criticità che da troppo tempo attanagliano l’Oristanese e in particolare l’ospedale San Martino, avamposto di diritti in bilico perenne.

«Signor assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, ci ascolti». Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano scrive una lettera aperta al responsabile della sanità sarda per ricordare le criticità che da troppo tempo attanagliano l’Oristanese e in particolare l’ospedale San Martino, avamposto di diritti in bilico perenne.

L’invito

«Egregio assessore abbia il coraggio, visto che è laureato in Medicina e Chirurgia, di indossare il suo camice, la mascherina Ffp2, perché sa, almeno a Oristano la Ffp3 risulta quasi sempre introvabile e faccia un turno da 12/18 ore nel Pronto soccorso del San Martino a gestire i codici gialli e rossi come capita ormai da anni ai medici che ci lavorano». Una provocazione da parte del Comitato che ricorda subito i problemi del Pronto soccorso, sottintendendo le polemiche sui tanto contestati “medici in affitto”. Una soluzione difesa invece dai vertici Asl e dal consigliere regionale e sindaco di Paulilatino Domenico Gallus «senza questi professionisti il punto di prima accoglienza di Ghilarza e il Pronto soccorso di Oristano avrebbero chiuso i battenti per mancanza di medici».

I problemi

La lettera aperta del Comitato spazia nell’universo della sanità pubblica oristanese. Dal Pronto soccorso al reparto di Ortopedia. «Visto che per la mancanza di ortopedici chiuderà il reparto di Nuoro e i pazienti verranno trasferiti anche a Oristano, le consigliamo di trascorrere alcuni giorni nel reparto del San Martino – scrivono le portavoce del Comitato – dovrà essere lei a spiegare ai pazienti le ragioni per cui aspettano anche dieci giorni per un intervento: mancano gli anestesisti. E non si parla più dell'ultimo concorso espletato con 75 vincitori».

Il personale

Il problema ruota sempre attorno al fatto che non ci sono medici. Il Comitato per il diritto alla Saluta con Gisella Masala fornisce una sua spiegazione suggerendo all’assessore di «stanziarsi nel reparto di Medicina e risolva, sempre unico medico in turno, i problemi dei pazienti nei corridoi, dei ricoverati in appoggio negli altri reparti, dell’impossibilità, per la mancanza di tempo, di dare ai parenti dei ricoverati un minimo di notizie sulla salute dei loro cari – scrive - E se alla fine di un turno di lavoro, non riuscirà ad andar via per deontologia nei confronti dei pazienti o del collega, e resterà ancora per tante ore in più come succede da mesi e mesi, forse capirà le ragioni per cui chi può va via, non certo perché gli abitanti di Oristano e provincia sono brutti e cattivi o i comitati protestano». Il Comitato sa bene che la carenza dei medici è un vecchio debito giunto a scadenza «ma è anche vero che ci siamo permessi di suggerire che i concorsi venissero banditi per Asl, che si incentivasse chi lavora in zone periferiche, che si superasse la legge 502 con assunzione degli specializzandi nei tanti reparti carenti». Si può fare, basta osare è la conclusione di un appello che attende risposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata