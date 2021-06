Assessorato vacante: è polemica 

Il decreto della sindaca Paola Secci ha confermato le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane: nessun nuovo assessore a sostituire Matteo Taccori, dimessosi per studiare e preparare un concorso pubblico, ma un valzer di deleghe assegnate agli altri componenti della Giunta in forza ai Riformatori Sardi.

Una decisione che ha fatto esplodere la polemica politica dalle file dell’opposizione, con la consigliera Anna Crisponi (Art.1) che avanza l’ipotesi che il posto sia stato «tenuto in caldo» per un ritorno di Taccori una volta terminate le procedure concorsuali.

La ripartizione

Per otto anni uno degli esponenti di punta dei Riformatori, Taccori aveva gestito il bilancio, i tributi e la programmazione, ma anche la spinosa delega legata alle società partecipate: tra queste spicca la Farmacia Comunale, controllata al 70% dal Comune e da anni alle prese con un indebitamento da cui è scaturito un complicatissimo contenzioso. Nel decreto comparso sull’albo pretorio, la sindaca Paola Secci ha confermato che l’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni, per i prossimi mesi gestirà anche il bilancio ed i tributi, mentre l’assessora ai Servizi sociali, Ilaria Annis, dovrà occuparsi delle società partecipate. La prima cittadina, infine, terrà in mano la programmazione, lo sport e la cultura.

La polemica

A dar fuoco alle polveri della polemica è stata ieri Anna Crisponi, capogruppo di Articolo Uno. «Sestu è un paese che sta subendo pesantemente molti problemi da tempo irrisolti», attacca, «dal decoro urbano alla viabilità rurale, dall'assenza di una gestione del verde pubblico al traffico impazzito per lavori necessari ma fatti senza alcuna pianificazione, e molto altro. È irresponsabile pensare di caricare di ulteriori responsabilità gli assessori già impegnati, con poco successo, su fronti importanti, così da mantenere inalterati gli equilibri politici della maggioranza».

L'affondo

L’esponente dell’opposizione critica la decisione di non nominare un nuovo assessore. «La città ha bisogno di essere seguita», conclude Crisponi, «sebbene ci abbiano abituati a sorvolare sui regolamenti, qui la disinvoltura rasenta la spregiudicatezza, fra qualche mese non vorremmo assistere a un ritorno, come se gli incarichi amministrativi fossero un parcheggio da tenere in caldo a discapito dei cittadini».

La replica della sindaca

Pronta la replica della sindaca Paola Secci. «Gli assessori che hanno ricevuto le deleghe sono perfettamente in grado di occuparsi del compito affidato», taglia corto, «la nomina del nuovo assessore è solo rimandata. La gestione politica dei vari settori si svolgerà al meglio con il supporto di tutta la Giunta e della maggioranza. Sestu e la nostra comunità avranno la cura e l'attenzione che hanno sempre ricevuto. Non ci sono problemi politici né dissidi di nessun tipo. Il nostro segreto è l'impegno di squadra che ci porterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per il bene della nostra comunità». Nessuna conferma né smentita, invece, sull’ipotesi di un ritorno di Taccori.

