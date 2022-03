Assenteismo, cadute le accuse 

Nove anni di accuse, sospetti e processi che ieri si sono conclusi con la sentenza di prescrizione per cinque imputati e un’assoluzione «perché il fatto non sussiste». Si è chiuso così il processo per assenteismo nei confronti di cinque dipendenti del Comune di Nuoro, a giudizio per aver lasciato nel 2013 il loro posto di lavoro senza motivo e autorizzazione.

Le accuse

La vicenda in città aveva fatto scalpore. Inizialmente sul banco degli imputati i dipendenti comunali erano dodici. Tutti accusati di truffa per aver, in più di un’occasione, abbandonato il posto di lavoro senza autorizzazione e senza aver strisciato il badge che segnala una pausa di servizio. Molti di loro hanno chiuso già la vicenda processuale con una messa alla prova o per tenuità del fatto. Sei dipendenti, Graziano e Antonio Mingioni, Mariano Mura, Matteo Floris, Pietro Soru e Mario Pinna, avevano scelto di dimostrare la loro estraneità in dibattimento. Estraneità che nel merito è arrivata solo per Pinna. A chiedere la pronuncia della prescrizione, nelle scorse udienze, era stata l’accusa. Ma i difensori degli imputati, gli avvocati Basilio Brodu, Angelo Manconi, Milena Patteri e Antonio Meloni, pur non rinunciando alla prescrizione, avevano insistito per una assoluzione.

Né colpevole né innocente

È stato l’avvocato Brodu ieri a concludere le discussioni ricordando nella sua arringa difensiva come «un cittadino non deve per forza rinunciare alla prescrizione per aver una sentenza di assoluzione. Non è così, bisogna evitare - ha sostenuto - che l’esito conclusivo del percorso processuale lasci un cittadino né colpevole né innocente».