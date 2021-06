Assembramenti, chiuso un locale 

Centinaia di giovani, senza mascherine e assembrati. Una scena già vista negli scorsi weekend, da quando si è in zona bianca, ma che questa volta ha portato alla chiusura per cinque giorni del Caffè degli Spiriti: venerdì notte gli agenti della Polizia Amministrativa hanno accertato la presenza di almeno quattrocento persone nella terrazza del Bastione Saint Remy e il mancato rispetto delle regole anticontagio. I responsabili del locale hanno cercato di far qualcosa ma la situazione probabilmente non era gestibile. E i poliziotti, intervenuti, hanno sanzionato il titolare dell’attività, disponendo la chiusura per cinque giorni. La segnalazione arriverà poi negli uffici della Prefettura. E ieri sera c’erano centinaia di persone, tutte senza mascherina, in pizza Garibaldi per l’incontro “L’informazione nascosta”: un raduno a sostengo delle tesi “no vax” e no “mask”.

La calca

È stato questo l’intervento più rilevante durante i controlli nel centro storico nella notte tra venerdì e ieri. I servizi, come disposto dal comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, proseguiranno stasera e domani. Non sono mancate altre situazioni: una rissa nelle strade della Marina, atti vandalici dalle parti di piazza Yenne, una raffica di segnalazioni di musica ad alto volume e schiamazzi notturni in diverse zone della movida. A pagarne le maggiori conseguenze per ora è stato il responsabile del Caffè degli Spiriti. Tanti, troppi i giovani presenti sulla terrazza di Castello. Nessuno – o quasi – indossava la mascherina. E in gruppi si muovevano tra l’area dell’attività e il resto della terrazza. Oltre alla chiusura, è scattata la sanzione.

Gli incontri

Dopo la convocazione del comitato in Prefettura, su richiesta del sindaco Paolo Truzzu che aveva spiegato che la gestione della movida il fine settimana era una «questione di ordine pubblico», gli agenti dell’Amministrativa hanno avviato una serie di incontri con i titolari dei maggiori locali nei quartieri di Castello, Villanova, Marina e Stampace proprio per spiegare eventuali responsabilità dei gestori anche nei comportamenti dei loro clienti. Quanto avvenuto nei weekend sul Bastione probabilmente andava oltre le possibilità di intervento dei titolari del Caffè degli Spiriti che hanno così pagato un conto salatissimo. Proprio in un momento in cui, a livello nazionale, si sta discutendo sulla possibilità di far cadere l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto.

Vandali e violenza

Per il resto venerdì notte e ieri, fino alle 24, le chiamate alle centrali operative delle forze dell’ordine non sono mancate. In particolare per segnalare una rissa in via Baylle tra giovanissimi (all’arrivo delle forze dell’ordine non c’era più nessuno) oltre a qualche atto vandalico (sacchi della spazzatura gettati sulle auto parcheggiate) e agli schiamazzi. E ieri sera c’erano tantissime persone in piazza Garibaldi senza mascherine, accalcate davanti ai relatori di un incontro per denunciare quella che ritengono l’informazione nascosta sulla pandemia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I relatori hanno evidenziato le loro perplessità e la contrarietà a vaccini, mascherine e tamponi. E ad ascoltarli c’erano centinaia di persone, quasi tutte senza dispositivo di protezione individuale. Dal palco naturale di piazza Garibaldi hanno parlato gli avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, Mariano Amici, e altri relatori. Previsto anche un servizio delle forze dell’ordine