Assegno unico, l’Isola in ritardo 

La prova del nove è stato lo stipendio di marzo. In quel momento, con la busta paga in mano, più d’uno si sarà accorto di aver “perso” le detrazioni Irpef per i figli a carico, che gonfiavano la retribuzione fino al mese precedente: c’è da scommettere che più d’uno le reclamerà. Scoprendo però che l’unico modo per incassarle, ora, è l’assegno unico. In Sardegna a rispettare la prima scadenza del 28 febbraio sono state solo 77.987 famiglie: tante sono le domande pervenute a quella data all’Inps. Forse neppure la metà degli aventi diritto, a giudicare dalle aspettative. Già da marzo sono partite le erogazioni degli importi dovuti per ciascun figlio, fino ai 21 anni.

Altre date

Chi finora non ha fatto domanda, e si suppone che siano ancora tanti quelli che non sanno come muoversi nonostante gli avvisi divulgati negli ultimi mesi, potrà comunque rifarsi con le prossime scadenze: c’è tempo sino a fine giugno per presentare l’istanza, recuperando anche gli arretrati a decorrere da marzo, non perdendoci nulla. Se si va oltre, quindi dal primo luglio in poi, la corresponsione dell’assegno avverrà invece dal mese successivo alla domanda.

Una penalizzazione che colpirà tanti ritardatari ignari della novità o del fatto che si dovesse fare una domanda apposita all’Inps, per ottenere gli assegni per i figli finora recapitati direttamente in busta paga. «Non dimentichiamoci – ricorda il responsabile regionale del Caf Cgil, Massimo Puxeddu – che mancano all’appello tutti quelli che godono del reddito di cittadinanza: non devono fare nessuna domanda ma riceveranno automaticamente gli assegni per i figli. Detto questo, è evidente che le richieste siano inferiori alle previsioni: noi, per esempio, abbiamo presentato tremila domande degli aventi diritto pur trattando 15mila Isee nell’anno».

D’altra parte è da luglio dello scorso anno (quando è partita la sperimentazione) che se ne parla, ma la vera spinta è arrivata a dicembre con l’approvazione del decreto legislativo. Va detto pure che si tende ad abbinare questa richiesta all’Isee, pensando che sia sufficiente presentarlo per ottenere gli assegni che ora vengono dati per ciascun figlio. Isee che non è obbligatorio presentare (in tal caso si riceverà il minimo), se non nel caso di redditi bassi che danno diritto a somme maggiori.