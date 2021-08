Assegno ai figli, l’Isola in corsa  

Anche la Sardegna si mette in fila per l’assegno temporaneo, la misura adottata dal Governo per sostenere le famiglie con minori a carico che non beneficiano di assegni familiari. Dall’Isola sono giunte all’Inps 8.427 domande per 13.636 minori coinvolti, il 3,4 per cento delle 248.868 raccolte in tutta Italia. Circa la metà delle richieste regionali, il 51,4 per cento, riguarda famiglie con un solo figlio minore, il 37,8 per cento con due, il 9 per cento con tre, mentre il restante 1,9 sono nuclei con 4 o più figli.

La classifica regionale

Finora il maggior numero di richieste arriva dalla Lombardia con il 16,2% delle domande, seguita da Campania (14,1%) e Sicilia (11,7%). Ma c’è tempo sino a fine settembre per fare richiesta senza perdere gli arretrati,: molte famiglie non si sono ancora fatte avanti perché non hanno l’Isee pronto, a differenza dei più bisognosi che lo posseggono anche per altre prestazioni. Al momento l’Inps ha già pagato le prime 17mila domande. Per i 440mila nuclei titolari del reddito di cittadinanza l’accredito sarà automatico.

I Caf

Gli uffici dei sindacati sono in prima linea su questo fronte. «L’assegno unico», spiega la segretaria regionale Cgil Caterina Cocco, «è una misura universale che non dovrà comunque far venire meno il principio di progressività per garantire un maggior sostegno alle famiglie più bisognose». A richiedere l’incentivo oltre ai disoccupati che non percepiscono l’indennità, anche lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva e coloro che non hanno un reddito familiare prevalente, almeno per il 70 per cento, da lavoro dipendente o assimilati.

«L’assegno temporaneo è solo per chi non percepisce assegni familiari», spiega Silvia Tedde dell’Inca Cigl, «e lo zoccolo duro sono proprio i disoccupati: gran parte delle domande che abbiamo predisposto arrivano da chi è senza lavoro ma non percepisce la Naspi, che dà diritto all’assegno familiare». Chi si trova in difficoltà economiche e ha perciò ricevuto il reddito di cittadinanza, riceverà in automatico l’assegno temporale. «Questo spiega perché tante domande non sono state presentate», sottolinea Tedde. «In questo momento si è dato l’aiuto a chi non lo poteva percepire, ma le cose dovrebbero cambiare a gennaio».

Prossimo step

Dall’Inps fanno sapere che si procederà anche ad aggiornare gli importi per i beneficiari del reddito di cittadinanza, anche se il calcolo richiederà un po’ di tempo. Ed è intorno a questi numeri che si giocherà l’attuazione della legge delega 46 del 2021 sull’assegno unico e universale promesso dall’1 gennaio 2022: entro fine anno andranno definiti i decreti legislativi e gli importi, con eventuali stanziamenti aggiuntivi e l’obiettivo che nessuno prenda meno di quanto sta prendendo oggi. «Per questo motivo chiediamo di inserire nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie», è la richiesta di Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari.

