«Assediati da ragazzi maleducati» 

Prima erano solo schiamazzi e pallonate, ora biciclette, monopattini elettrici e spargimento di rifiuti per tutta l’area: con l’arrivo della bella stagione torna a farsi pesante il clima per gli abitanti di piazza Sant’Antonio, dove il comportamento di alcuni ragazzi dando loro filo da torcere ai residenti. La convivenza tra ragazzi e residenti è conflittuale da tempo, ma si è recentemente acutizzata dopo una serie di episodi ravvicinati.

Disagi e degrado

La sera dopo la processione di Sant’Isidoro, terminata con la funzione religiosa nella chiesa di Sant’Antonio, un monopattino elettrico ha investito una persona, causandogli ferite alla gamba; a poca distanza una signora di ritorno dalla spesa è stata centrata da una pallonata che l’ha fatta cadere a terra, rovesciando le buste con gli acquisti. Don Salvatore Saiu ha raccontato di «palloni che rotolano all’interno della chiesa fino ai piedi dell’altare durante le celebrazioni» e gli operatori ecologici sono costretti agli straordinari per ripulire il lastricato dai cumuli di rifiuti (cartacce, lattine, bottiglie, cartoni di pizza).

Una situazione che già due anni fa si era tentato di risolvere, quando dopo le ripetute lamentele degli abitanti la ex sindaca Marta Cabriolu aveva fatto installare i cartelli intimanti “è vietato il gioco con il pallone”. Al di là di qualche protesta e tante polemiche, la misura non si rivelò però efficace. I residenti lamentano la sfacciataggine di alcuni ragazzi: «anche un tempo ci divertivamo, ma se qualcuno diceva una parola di troppo erano guai, mentre i genitori di oggi lasciano fare di tutto ai loro figli» ripetono come un mantra gli abitanti della zona.

Le proteste

Le segnalazioni di criticità sono giunte anche all'amministrazione comunale. «Assieme al vicesindaco - ha spiegato il sindaco Federico Sollai - abbiamo incontrato i ragazzi che si radunano in quella piazza e ci siamo confrontati con loro. Abbiamo anche raccolto alcune delle loro istanze: a quelle risolvibili nell'immediato abbiamo cercato di dare una pronta risposta, come collocare nuovi contenitori per i rifiuti, mentre altre richiedono tempi di soluzione a medio termine e su questo ci stiamo già impegnando per trovare le risorse e sopperire a una certa mancanza di servizi per attività ludico sportive e di aggregazione per quella zona. Le piazze per loro natura sono luoghi di incontro e di aggregazione, ma devono essere vissute nel rispetto delle persone e dei luoghi e nel caso di Sant’Antonio soprattutto nel rispetto delle funzioni religiose e della rilevanza simbolica che essa rappresenta: questo è stato ribadito ai ragazzi durante il nostro primo incontro, in cui abbiamo percepito anche una certa volontà di ascolto. A breve, anche sull'onda delle nuove segnalazioni che ci sono giunte, torneremo a cercare il dialogo con loro, perché pensiamo sia necessario perseguire ogni tentativo in questa direzione trovando con loro le soluzioni alle problematiche che le persone manifestano».