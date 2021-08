Assalto a Liscia Ruja: chiusa al traffico 

Assalto dei turisti alla Costa Smeralda e la Polizia locale di Arzachena chiude la spiaggia di Liscia Ruja per ragioni di sicurezza. Il provvedimento è scattato ieri pomeriggio, il personale coordinato dal comandante Giacomo Cossu ha applicato l’ordinanza che impone le misure più drastiche in caso di allerta meteo per rischio incendi. Il problema è lo sterrato che costeggia una delle spiagge più note e frequentate di Arzachena, intorno alle 13 è scoppiato il caos. Auto parcheggiate, in divieto di sosta, a destra e sinistra della striscia di terra battuta, e il traffico è andato pericolosamente in tilt. Nel primissimo pomeriggio, dunque, Liscia Ruja è stata chiusa al traffico. E nella stessa spiaggia della Costa Smeralda sono avvenuti diversi interventi della Guardia Costiera, per la presunta occupazione abusiva di aree demaniali. I militari della Direzione marittima di Olbia hanno sequestrato ombrelloni e sdraio posizionati (stando alle segnalazioni inviate alla Procura di Tempio) nei settori destinati alla spiaggia libera. Tre persone sono state denunciate con l’accusa di avere allestito degli stabilimenti balneari abusivi.

Tutti a Liscia Ruja

Oltre all’occupazione abusiva dell’arenile, in queste ore di massimo afflusso di turisti, il problema vero è la sicurezza. Ieri mattina, ad un certo, punto, con le auto parcheggiate sullo sterrato, Lisci Ruja ha rischiato di trasformarsi in una potenziale trappola per migliaia di persone. Non era più possibile, tra l’altro, l’accesso dei mezzi di soccorso e dei mezzi antincendio. Per questa ragione alcune pattuglie della Polizia locale hanno raggiunto la spiaggia per decongestionare la circolazione della auto. Quindi sono scattate le multe per gli automobilisti che avevano intasato l’unica via di accesso. Infine è scattata la chiusura alle auto. Non è escluso che nelle prossime ore vengano adottati ulteriori provvedimenti in vista di Ferragosto.

I sequestri

La Guardia Costiera ha sequestrato circa 260 lettini, sdraio e ombrelloni, liberando 800 metri quadri di spiaggia. Stando alle verifiche in corso, il costo di un ombrellone a Liscia Ruja è arrivato anche a 200 euro al giorno. È stata disposta anche la rimozione di una barriera abusiva nella spiaggia del “Giglio” di Porto Cervo. Uno sbarramento impediva il libero accesso all’arenile. Il presidio della Guardia Costiera di Porto Cervo, in collaborazione con il personale e dei mezzi del Consorzio Costa Smeralda, ha provveduto a ripristinare il libero accesso alla spiaggia. Anche in questo caso sono in corso le indagini per individuare i responsabili dell’abuso.

