Assalto a Cala Luna I sindaci: non si può andare avanti così  

Hanno fatto scalpore le immagini della spiaggia di Cala Luna trasformata, a causa della perdurante indisponibilità del pontile, in una banchina per sbarco e imbarco passeggeri in questa settimana di pienone ferragostano che rischia di lasciare un pessimo ricordo a tutti i visitatori della cala un tempo nota come “la Perla del Mediterraneo”. Le tante recensioni negative che circolano sul web e le lamentele che si sentono in spiaggia tra gli ombrelloni suonano come un campanello d’allarme da non sottovalutare.

I sindaci

Dopo la denuncia del caos arrivata da tanti villeggianti indignati, queste è il giorno delle dichiarazioni ufficiali delle istituzioni coinvolte a vario titolo nella vicenda. Per il sindaco di Baunei Salvatore Corrias la situazione che si sta creando in questi giorni nella spiaggia dove confinano i territori comunali di Baunei e Dorgali è insostenibile: «Non si può andare avanti così, e noi abbiamo il dovere, politico e istituzionale, di evitare che la situazione degeneri; Cala Luna merita ben altro riguardo, e per questo credo sia necessario smetterla una volta per tutte con le solite anacronistiche rivendicazioni sui confini, che più che incoraggiare lo spirito di collaborazione lo annichiliscono – sottolinea Corrias – e a questo punto occorre, piuttosto, guardare avanti, e pensare ad un progetto di gestione mirato, serio e lungimirante, che chiami in causa i comuni, ciascuno per competenza, la Regione, gli operatori e quanti hanno responsabilità di vigilanza e controllo sulla costa, un progetto che restituisca a questa perla rara la sua brillantezza, offuscata oggi da un processo di mercificazione che va controllato e arginato».

Anche la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello ritiene che sia ormai giunto il momento di dare una svolta per garantire un futuro sostenibile alla spiaggia di Cala Luna e che non si può neanche pensare minimamente a un’altra stagione senza pontile. «Non ci sono molte dichiarazioni da fare. È evidente che l’autogestione da parte degli operatori crea solamente caos e un eccessivo carico antropico che irrimediabilmente si riflette sulla qualità della visita – rimarca Fancello – e pensare che fare turismo significhi solamente riempire fino ad esaurimento ogni centimetro di costa significa essere totalmente miopi. Dal prossimo anno, con un nuovo pontile e, finalmente, con la gestione dello stesso, si potrà finalmente mettere fine a questo scempio e gestire gli sbarchi in modo corretto». E intanto, tra la ridefinizione dei confini chiesta da Dorgali e le polemiche per l’incapacità delle istituzioni di mettere in sicurezza il pontile, la situazione a Cala Luna è peggiorata di giorno in giorno.

La Regione

Sulla vicenda del pontile inagibile dalla scorsa stagione e attualmente interdetto a tutte le imbarcazioni, e sullo sbarco selvaggio sul bagnasciuga che ne consegue, interviene anche l’assessore regionale agli enti locali Quirico Sanna: “A inizio stagione abbiamo fatto di tutto per promuovere la gestione congiunta tra Dorgali e Baunei del pontile di Cala Luna ma mentre da parte dorgalese c’è stata la massima collaborazione – dichiara Sanna – non si può dire altrettanto per il comune di Baunei che sulla questione pontile si è arroccato su posizioni campanilistiche ormai anacronistiche, mentre secondo noi bisogna ragionare in termini più ampi di territorio su cui lavorano operatori di diversi comuni e per quanto ci compete faremo in modo che questa sia l’ultima stagione senza pontile a Cala Luna». Campanilismo e burocrazia, a quanto pare, saranno gli ostacoli da superare per arrivare ad una soluzione condivisa dagli enti competenti, per quanto riguarda il pontile, capace di riportare la spiaggia di Cala Luna agli antichi splendori.

