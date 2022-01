Aspettavano il ricovero: quattro morti in tre giorni 

«La situazione è molto difficile – ha ammesso il direttore generale Angelo Maria Serusi – ma stiamo facendo il possibile per cercare di risolvere le maggiori criticità. Domenica i pazienti positivi erano 13, oggi siamo riusciti a dimezzarli». Tre sono stati trasferiti al Delogu di Ghilarza nel reparto Covid (per cure a bassa intensità) e altri tre sono deceduti. «In questo caso però siamo nell’imponderabile, erano pazienti in condizioni critiche – ha aggiunto – noi abbiamo dato tutta l'assistenza che si poteva garantire. Il problema è che anche le altre strutture sono in emergenza». Al momento restano ricoverati in Pronto soccorso 7 pazienti, alcuni in condizioni serie e tra loro c’è persino qualcuno che avrebbe bisogno di essere intubato.

Da giorni il quadro era da allarme rosso. Con il dilagare della variante Omicron e l’impennata dei contagi al Pronto soccorso, nonostante il San Martino non sia più un ospedale Covid, sono ripresi gli accessi dei pazienti positivi. Già a metà della settimana scorsa si era registrato il decesso di un novantenne ma tra venerdì e domenica la situazione è precipitata. Tre dei 13 pazienti ricoverati erano in condizioni critiche, aspettavano il trasferimento in un altro ospedale attrezzato per casi simili. Ma i tempi del Covid sono stati, ancora una volta, molto più rapidi dei ritmi del sistema sanitario e i tre malati non ce l’hanno fatta. Un quarto è morto poco dopo il trasferimento in un’altra struttura. E in mezzo al caos di queste ultime ore in Pronto soccorso è deceduta anche una donna (con altre patologie e non positiva) che stava facendo accertamenti radiologici.

Morire aspettando un ricovero. Capita ancora, nel 2022, a due anni dall’esplosione del Covid: al San Martino di Oristano in tre giorni sono morti quattro pazienti. Erano ricoverati in Pronto soccorso in attesa che si liberasse un posto letto in una delle terapie intensive degli altri ospedali sardi. La situazione ormai è drammatica nonostante la corsa contro il tempo della direzione Asl che domenica ha riaperto il reparto Covid a Ghilarza.

Il caos

Le criticità

La polemica

Un quadro drammatico che viene seguito ora dopo ora dai sindacati e dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. «Non è accettabile parlare di imponderabile, sono morti pazienti che si sono aggravati improvvisamente in un ospedale depauperato di tutte le risorse». Al Pronto soccorso sono rimasti solo sei medici in organico (a cui si aggiungono i cosiddetti medici in affitto che si occupano solo di codici bianchi e verdi), appena uno per turno. «Un medico che si trova a dover gestire pazienti positivi con necessità di cure particolari per poi passare agli altri pazienti in zona pulita, ammesso che si possa ancora fare la distinzione» sottolinea la portavoce del Comitato.

I percorsi

Effettivamente i confini tra la zona sporca e quella pulita ormai sono sempre più labili. Da giorni con l’aumento dei contagi, i quattro posti letto dell’Osservazione breve destinati a “zona grigia” per ospitare i casi sospetti e quelli positivi non sono più sufficienti. E così i malati di Covid vengono ospitati nella sala poltrone, in quella dei codici bianchi e persino in quella dei rossi con il personale costretto a fare acrobazie per evitare contatti, cercare di prevenire contagi ed evitare quanto accaduto un anno fa quando il Pronto soccorso era rimasto chiuso per oltre quaranta giorni ai casi non Covid. Ed è anche per queste ragioni che il direttore generale Serusi è intervenuto personalmente, chiedendo un ulteriore sforzo ai medici per anticipare l'apertura del reparto Covid a Ghilarza «per evitare l’interruzione del servizio a Oristano e consentire l’arrivo di pazienti in codice rosso». La speranza è di riuscire ad alleggerire il San Martino ma anche le altre strutture. «Al Delogu potremmo accogliere pazienti che al momento sono negli ospedali Covid ma hanno necessità di cure a bassa intensità – ha sottolineato – liberando quei posti, potremmo trasferire i nostri pazienti». Uno scambio tra i vari presidi in attesa che il coronavirus, in tutte le sue declinazioni più o meno pericolose, ceda il passo.

Gli scenari

Al momento però la situazione resta appesa a un filo. Se dovessero arrivare altri positivi gravi, il Pronto soccorso rischia di sprofondare di nuovo nell’inferno della zona rossa. Con il pericolo di allungare i tempi di cura (o addirittura bloccarli) per tutti gli altri pazienti non positivi come è accaduto la settimana scorsa quando persone traumatizzate hanno dovuto aspettare ore prima di essere visitate. «Il reparto Covid non risolve i problemi – aggiungono dal Comitato – non c’è abbastanza personale, la coperta è sempre troppo corta».

