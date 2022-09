Aspettando una chiamata per il Mondiale 

C'è chi ha lasciato Cagliari per rispondere alla chiamata della Patria (calcistica) e chi, invece, quella chiamata l'ha solo sognata. Quello che fino allo scorso anno era un esodo, ora, in Serie B, è diventato qualcosa di più gestibile. Liverani, infatti, al rientro dalla partita persa col Bari ha contato solo le assenze di Kourfalidis (già rientrato), Obert, Makoumbou e Lapadula.

Ma ad Asseminello ci sono anche diversi rossoblù che non vogliono arrendersi, l’altra faccia della migrazione (mancata). Intanto i due uruguaiani Nandez e Pereiro, che hanno dato un contributo importante per la qualificazione della Celeste ai Mondiali in Qatar. E poi ancora Rog, che avrebbe lasciato la Sardegna solo per provare a riprendersi la nazionale. Meno ansia, invece, per due giovanissimi come Luvumbo e Carboni, che la chiamata da Angola e Argentina hanno tutto il tempo per conquistarsela.

Nostalgia uruguagia

Per Nandez e Pereiro, come per tutti gli uruguaiani, la Celeste è una fede. Ecco perché essere usciti dal giro proprio in prossimità del Mondiali è una ferita che sanguina. El Leon si è fermato a quota 49 presenze, raggiunte dopo un esordio da giovanissimo nel 2015, a neanche 20 anni. Nandez era un fedelissimo di Tabarez, che lo ha schierato spesso come quarto a centrocampo o di difesa, lasciando libero spazio sulla fascia alla sua corsa indiavolata. Poi i problemi personali, le denunce, il rischio d'arresto al ritorno a casa, oltre agli infortuni, e Nandez è scomparso dai radar del nuovo ct Alonso, che non lo ha chiamato. Anche Pereiro è uscito di botto dal giro della Celeste, nonostante le precedenti tredici presenze, con 4 gol, l'ultimo pesantissimo e decisivo contro l'Ecuador in “zona Gaston”, nelle qualificazioni Mondiali. Anche per questo l'ex Psv avrebbe voluto lasciare Cagliari per mettersi in evidenza col ct Alonso. Ma la retrocessione e, come non bastasse, la panchina in rossoblù sembrano aver ormai azzerato ogni speranza, a meno di due mesi dal via della rassegna iridata in Qatar. Che, salvo cataclismi, Nahitan e Gaston guarderanno in tv, quando non saranno impegnati col Cagliari, visto che la Serie B andrà dritta per la sua strada, anche durante i Mondiali.

«C’è tempo»