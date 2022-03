Aspettando la Dinamo 3.0 

Sassari. La Dinamo 3.0 è ancora da mettere a punto. Deve trovare il più in fretta possibile il compromesso tra la rapidità del precedente sistema operativo con due pivot dinamici (Mekowulu e Diop) e la maggiore efficacia dentro l'area di Bilan. Brescia è in stato di grazia (10 vittorie di fila) e ha blindato il terzo posto. Sassari punta perciò al quinto o al sesto posto per evitare di accoppiarsi nei quarti scudetto con Milano o Virtus Bologna.

Bilan andava buttato subito nella mischia perché la prossima partita è altrettanto importante, a Reggio Emilia, altra concorrente per i playoff. Altra obiezione: il turnover che ha tenuto fuori Mekowulu. Ruotare tre pivot è impensabile, tatticamente sacrificare un esterno (Kruslin, Logan o Burnell) è un rischio. Contro Tortona ad esempio i tre hanno messo insieme un orrendo 1/11 da tre che solo il 5/8 di uno strepitoso Bendzius e l'ottima prova di Gentile hanno consentito di mascherare parzialmente.

Quintetti omogenei

Semmai coach Bucchi deve trovare i quintetti più omogenei possibile in attacco, posto che in difesa se c'è da aggredire e correre è meglio Diop. Robinson gioca bene il pick and roll con Diop, Logan si crea il tiro da solo e non si appoggia mai al centro, viceversa Bendzius e lo stesso Kruslin possono giovarsi come l'anno scorso delle riaperture dal post basso di Bilan. Non che si debba giocare con due quintetti diversi, però l'integrazione di un centro che ha momenti di grande superiorità (un paio già con Tortona) passa pure dal calibrato dosaggio, anche nel tempo , delle rotazioni.