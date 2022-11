Asl Sulcis, via alla riorganizzazione 

Nomine definitive alla Asl Sulcis: Giuseppe Piras è il nuovo direttore sanitario e Milena Pau è confermata direttrice amministrativa (lo era facente funzioni dal primo gennaio scorso). Con una delibera a firma della direttrice generale Giuliana Campus, l’azienda sanitaria locale ufficializza due ruoli che smettono i panni di “facenti funzioni” e che avranno ora il compito di occuparsi della riorganizzazione della Asl Sulcis.

Gli incarichi

«La dottoressa Pau vanta una lunga esperienza in direzioni di struttura complessa presso la Asl sulcitana, in particolare modo nei settori delle Risorse umane e del Controllo di gestione. - si legge in una nota diffusa dall’azienda. - Il nuovo direttore sanitario Giuseppe Piras sostituirà Andrea Solinas (al quale vanno i ringraziamenti della Direzione) che tornerà ad occuparsi in via esclusiva del reparto di Urologia del Sirai». Esperto in Direzioni mediche di presidio (numerosi gli incarichi presso le strutture complesse di ospedali di Cagliari e Oristano dal 2009), responsabile fino alla giornata dello scorso mercoledì della Direzione del presidio ospedaliero Microcitemico Cao di Cagliari, Giuseppe Piras, classe 1974, avrà un incarico definitivo con una durata quinquennale e succederà al ruolo ricoperto prima dal dimissionario Giuseppe Pes e dallo scorso 7 settembre, come “facente funzioni” da Andrea Solinas.

Il futuro

«In queste settimane stiamo lavorando in modo prioritario sulla stesura dell’atto aziendale. - dichiara la direttrice generale Giuliana Campus - Si tratta di un documento che disegna l’assetto organizzativo dell’Azienda, per quanto attiene gli ambiti ospedaliero, territoriale, distrettuale, delle cure primarie e amministrativo. Saranno le basi per lo sviluppo di azioni tempestive in grado di affrontare le criticità presenti, in primis quella legata alla carenza del personale. Prima della presentazione del documento all’assessorato alla Sanità per l’approvazione definitiva, sono previsti una serie d’incontri con i vari portatori di interesse del territorio». Incontri, questi ultimi, utili alla raccolta di nuovi spunti, osservazioni ed eventuali implementazioni. Un lavoro di programmazione (quello che attende la nuova triade) atto alla risoluzione di una serie di problematiche che si protraggono sull’efficienza dei servizi sanitari offerti al territorio e che per il presidente della rsu della Asl Sulcis Gino Cadeddu, rappresenta un’impresa ardua: «Con le due nuove figure nominate nel pieno delle loro funzioni, il primo passo da compiere è quello di rapportarsi con la Regione per chiedere il cambio della legge di riforma sanitaria che assegna ad Ares il potere di eseguire dei concorsi dove i dipendenti decidono dove potersi recare a lavorare» . Per Cadeddu la carenza delle figure professionali è l’unica soluzione per ovviare alla precarietà dell’offerta di tanti servizi sanitari: «Laboratorio analisi chiuso agli esterni, reparti al Cto di Chirurgia, Ortopedia e Pronto soccorso che smettono le prestazioni al venerdì sera, utenti costretti ad effettuare dai privati le radiografie, le tac e le risonanze. Occorre porre immediatamente rimedio» .